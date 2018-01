Now it can be told: Ang Panday Ni Coco Ang Top Grosser sa MMFF!

MARAMI pa rin ang nagsasabing ang pelikula raw nina Vice Ganda ang top grosser sa MMFF pero heto na ang latest na nakalap namin sa aming pag-iikot sa mga sinehan.

Kinabog na ng Ang Panday ang movie nina Vice Ganda.

Maybe, the mere fact that his movie was awarded four different awards has nailed it.

Besides, talaga namang Coco’s movie reeks with quality and is a wholesome treat for everyone.

Kumbaga, lalabas ka sa sinehan na ang feeling mo, sulit ang ibinayad mo sa takilya dahil sa kumpletos rekados ang movie ni Papa Coco.

From the very beginning up to the very end, matutuwa kang tunay at lalabas sa mga sinehan na hindi pa rin maalis ang kaligayahang na-

darama mo.

Considering the fact that he is a veritable greenhorn in the field of direction, he was able to show to the great majority that he has the talent and the knack for direction as evidenced in the finished product.

Napakaganda at highly entertaining ang Ang Panday na hindi mo mararamdamang tapos na pala ang movie dahil sa totally engrossed ka sa

panonood.

‘Yan siguro ang edge ng movie ni Coco. Mabilis ang pacing nito at cute ang lead actor na matatawa ka sa kanyang funny antics all throughout the movie.

Anyway, doon na lang sa Novaliches ay na-shock kami nang makita naming kokonti ang nanood sa pelikulang karibal ng Ang Panday ni Papa

Coco.

Ang nakatatawa pa, nakatulog raw ‘yung kaibigan namin dahil na-bore siya sa pelikula. Rehassed na lang daw kasi ito ng mga nakaraang pelikula nu’ng lead actor kaya nawala na ang novelty.

How sad!

Suffice to say, nareach na raw nung lead actor ang kanyang plateau bilang aktor and he could not go on anymore without the help of his

mentor who is now dead.

Kalungkot naman.

Anyway, in this movie, Coco has shown that he is the in director of the new millennium.

Siguro nga’y tinulungan siya ng kanyang mga kaibigan pero majority ng idea rito ay kanya at na-augment lang ng output ng kanyang mga

kaibigan.

Anyway, Ang Panday ay isang pelikulang dapat n’yong panoorin dahil it’s highly entertaining at hindi gumamit ng green jokes si Coco para magpatawa.

Wholesome at clean fun ang kanyang nai-dish out kaya enjoy talaga to the hilt.

Pero ang big factor kung bakit nag-hit talaga ang Ang Panday ay ang likas na kabaitan ng lead actor na nai-transcend niya nang buong-buo on cam. Hindi antipatiko ang dating ni Coco. Napaka-caring and loving and kind and most compassionate, too!

No wonder, he’s good karma through and through!

Deserved lang niya ang lahat ng blessing na dumarating sa kanya.

‘Yun lang!

Will Alden Richards top-bill GMA-7 adaptation of Descendants of the Sun?

Magkakaroon ang GMA-7 ng sariling adaptation of the 2016 hit Korean drama Descendants of the Sun this year, 2018.

Kinumpirma ito ng GMA Senior Vice President for Entertainment Lilybeth Rasonable sa isang exclusive interview during the Christmas Party for the Press.

Sinabi Madam Lilybeth na binili raw nila ito at tulad ng My Love From The Star, gagawa sila ng adaptation.

Sa ngayon, nasa proseso raw sila nang paghahanda para sa kanilang adaptation.

Mukhang simple lang daw ‘yung story pero ‘yung settings, kailangang paghandaan, pag isipan, pati casting.

In terms of casting, pinag-iisipan pa raw nila kung sino ang nababagay sa nasabing Korean drama.

Pero may mga bali-balitang si Alden Richards raw ang gaganap ng lead role na Captain Yoo Si-jin, na ginampanan ng Korean actor na si Song Joong-ki.

Sagot ni Ms. Lilybeth, oo nga’t bagay na bagay rin kay Alden ang role pero wala pa talaga silang nabubuong cast.

Anyway, Madam Rasonable asseverated that their network is satisfied with the strong performance of GMA-7’s prime-time block in 2017, especially the shows that aired during the last quarter of the year.

She specifically made mention of the shows Super Ma’am headlined by Marian Rivera, and My Korean Jagiya featuring Heart Evangelista.

“Ang dami naming magagandang shows na nilabas and on prime-time, we had the return of Alyas Robin Hood, and of course, we’re also happy yung pagbabalik ni Marian sa Super Ma’am,” she quipped.

“I think she’s getting good reviews for it kasi ang galing naman talaga niya sa action.

“She’s still yung Darna namin noon and maganda yung example na pinapakita niya as a teacher, so we’re happy with that.”

Tungkol naman sa My Korean Jagiya, the senior vice president for entertainment takes pride in bringing in Korean actors Alexander Lee and Andy Ryu.

Groundbreaking raw para sa kanya ang soap na My Korean Jagiya dahil first time na may Korean actors talaga ang kasali sa soap.

“We’re so very happy with Alexander because he’s so Pinoy na now,” she asseverated. “We love him, he’s so nice and so professional and everybody in that set, it’s a happy set. It has been a happy prime-time for us.”

Super Ma’am and My Korean Jagiya are expected to conclude their run in the first quarter of 2018.

Ang My Korean Jagiya naman is now down to its last two weeks on the air.

All Star Videoke may pasabog!

Ang pasabog ng All Star Videoke ngayong 2018, nagbabalik ang mga palaban, kinagiliwan at makukulit na “Videoke Stars” na sina Katrina Halili, Kris Bernal, Jason Abalos, Rodjun Cruz, Andre Paras at Donita Nose! Sa ikalawang pagkakataon susubukin nilang masungkit ang titulong All Star Videoke Champ na hawak-hawak ng 3-time defending champion na si Maricris Garcia.

Pakaabangan kung sino sa anim na “Videoke Stars” ang hahamon kay Maricris sa “Push and Sing Round”! Pero kailangan muna nilang lampasan ang mapanuring “All Star Laglagers” na sina Arnel Ignacio at Philip Lazaro.

Mag-iingay at magpapasabog rin ang mga “Videoke Stars” sa lansangan sa aming KalyeOke!

Kaya samahan sina Solenn Heussaff at Betong Sumaya sa buena manong kantahan, tawanan at laglagan sa All Star Videoke ngayong linggo na yan after 24-Oras Weekend sa GMA-7!

Higit palang kamuhi-muhi at nakapandidiri!

Nitong nakaraang taon, nagkaroon ako ng chance na magkaroon ng thorough introspection and I was able to realize that the real culprit or evil in my life is not the Alog-bateh matrona but Crispy Chakah who stood in the way of our progress on national television.

Si Lolita Biglang Chakah pala ay hinarangan lang kami sa mga presscons at ilang career opportunities pero ang talagang demonya sa aming buhay ay itong ngangaerang si Cris Patah na pinatay ang aming burgeouning TV hosting career may ilang taon na ang nakararaan.

Imagine, nag-suggest pala ang in charge noon sa entertainment sa TV5 na puede naman pala kaming isali sa Juicy pero nagmaganda raw ang alibughang matrona na ayaw niya.

Ayaw raw talaga, o! Hahahahahahahahaha!

Ano naman ang nangyari? Was she able to pull it through? Nag-rate man lang ba ang kanyang hinawakang showbiz oriented programs?

I’m sorry to say pero kung ang old Juicy ay nakakuha ng 5% sa live airing nito at 6% sa replays, wala pang 1% ang rating ng shows ni

Fermi Chakitah. Hahahahahahahahahaha!

Siya ang nagpalugi sa TV5 kaya nairitang tunay ang bossing dahil puro abono na nga naman ang kanyang ginagawa.

Anyway, hanggang sa pagno-nostalgia na lang naman ang ngangaerang gurangski na na-insecure na naman yata sa isang tao sa kanilang show dahil sa kabog siya nito sa pagkanta at ability to communicate in English. Hahahahahahahaha!

Pagkatanga-tanga kasi at hindi marunong umingles kaya palaging insecure sa mga taong articulate at Inglisera. Hahahahahahahahaha!

Mabuti pa, magtanim ka na lang ng alogbati sa bukid dahil doon ka nararapat sa kabaduyan mo.

Kabaduyan raw, o! Hahahahahahahahahaha!

Pa-lipo mo nga pala ang tiyan mo dahil masyado ng pronounced at obvious ang hitsu.

Para ka ng ten months pregnant, sa totoo lang! Hahahahahahahahahaha!

Babu, chakah! Harharharharharhar!

Heart Evangelista heats up Balesin with New Year swimsuit photos

Sa Balesin island pala nag-celebrate ng new year ang GMA-7 actress Heart Evangelista with husband Sen. Chiz Escudero.

Nag-enplane sa private island resort sa Quezon Province last December 30 ang mag-asawa para i-welcome ang new year. Heart wrote on

Instagram on January 1, “Started 2018 in the arms of my husband. So excited for our little project this year… Love you!”

Anyway, her considerable fans are talking about her swimsuit photos.

While the people within the metropolis are shivering with intense cold, Heart was photographed in her one-piece swimsuits.

This time, the My Korean Jagiya Actress was not wearing her black bikinis and was wearing colorful swimsuits.

On December 31, she heated up the island resort in her caramel-colored swimsuit.

Heart also wore a revealing olive green-colored swimsuit with matching plunging neckline on their first day on the island.

Happy New Year, Heart!

Angelica Panganiban, positibo ang pananaw sa 2018!

Angelica Panganiban is exceedingly amused with a non-showbiz friend’s cryptic statement about “fbois” falling for “fgirls.”

This is in connection with Angelica post summing up her thoughts about the highs and lows she was able to encounter for the past year.

The term “fboi” or “f*ckboy” is the urban slang for a boy who is into a casual relationships and tends to be narcissistic.

Angelica’s reply was short and punctuated with a laughing emoji: “magsama sama sila.”

Angelica and her friend’s topic remained a private joke between them.

But in her Instagram post yesterday, January 1, Angelica specified that she was able to move on from the exceedingly hurting trials that she went through in the past year.

In her Instagram account, she wrote: “Masakit ka sa ulo 2017. pero ito ang pinakamasayang taon ko.

“Sa pagtitiwala, pero binigo. Sa pagiyak, pero kinaya.

“Sa pag tawa ng walang humpay. Sa pagkakaron ng mga bagong kaibigan. Sa mga kaibigan na nabalik.

“Sa mga lugar na bagong naramdaman. Sa pagkakataon na sinubukan. Sa mga tagumpay na pinasalamatan. Thank you 2017.

“Exciting 365 days ahead happy new year guys!!!”

Note that Angelica once spoke about getting over a heartbreak in the October 2017 Paano Ba ‘To? video blog of TV host Bianca Gonzalez.

She intimated, iniisip raw niya noon, hindi na talaga siya magpapakasal. Hindi na kikiligin ulit.

Wala na. Wala nang hope.

Feeling raw niya noon, siya na lang mamahalin ko, kahit hindi niya ako mahalin pabalik.

The following month, November 2017, she posted a lengthy caption about forgetting the past and learning to love herself again.

And with that, ito po ang Kuya Pete ninyo na nagsasabing, Christopher, my son, I love you very, very much, my love for you goes beyond eternity.

