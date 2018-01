NPA official, misis sumuko sa S. Cotabato

MATAPOS sumuko kamakailan lamang ang may 23 na rebelde, isang opisyal naman nila at ang kanyang misis ang sumurender din, ayon sa ulat kaninang Miyerkules ng umaga ng military.

Sinabi ni Captain Gary Dida, hepe ng civil military operations ng Army’s 10th Infantry Division, ang mag-asawang sumuko ay nakilalang sina Noel Minioto Legazpi, alyas Efren, regional deputy secretary ng Communit Party of the Philippines- New Peoples’ Army (CPP-NPA) at Jeanalyn Defensor Bendalian, alyas Wendy.

Sumuko aniya ang magasawa sa tropa ng 27th Infantry Battalion nitong Lunes ng hapon.

Ayon kay Dida, si Legazpi ang syang deputy secretary of the CPP-NPA’s Far South Mindanao Region habang ang kanyang asawa ay miyembro ng medical team ng rebel unit.

Napagtanto aniya ng mag-asawa na ang communist rebellion ay hindi mananaig laban sa gobyerno.

Sumuko aniya ang magasawa sa pamamagitan ng tulong ni South Cotabato Governor Daisy Avance-Fuentes.

Nangako naman aniya ang Army ng tulong para sa mag-asawa para sa kanilang “reintegration into the mainstream society.”

Opisyal na tinawag ni President Rodrigo Duterte ang CPP-NPA na isang terrorist organization matapos ibasura nito ang usaping kapayapaan laban sa NPA.

Noong Disyembre 2017, ibinigay ng Kongreso kay Duterte ang kahilingan nito na mapalawig ang Martial law sa Mindanao ng hanggang Dis. 31, 2018. BOBBY TICZON