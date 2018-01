Official ballots na naimprenta noong 2017, gagamitin sa BSKE 2018

UPANG makatipid ng public funds at ng government resources, gagamitin ng Commission on Elections (Comelec) para sa 2018 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections (BSKE) ang mga official ballots na inimprenta nila noong nakaraang taon at gagamitin sana sa naipagpalibang halalan noong Oktubre 23, 2017.

Sa ilalim ng Resolution No. 10248, na inisyu ng Comelec, nagdesisyon ito na ipagamit ang may 59,578,346 officials ballots na naimprenta nila mula Agosto 9, 2017 hanggang Setyembre 30, 2017, sa halalang idaraos sa National Capital Region (NCR), Luzon at Visayas Region.

Bukod dito, mag-iimprenta rin naman sila ng bago at karagdagang mga balota, accountable at non-accountable forms para sa mga botanteng nagparehistro sa voter registration na isinagawa nila mula Nobyembre 6, 2017 hanggang Nobyembre 30, 2017.

Sa datos ng Comelec, mayroong 843,588 voter applicants sa nasabing voter registration sa mga nasabing rehiyon ngunit hindi pa ito nabeberipika, nasesertipikahan at naseselyuhan ng Election Registration Boards (ERBs) sa List of Voters.

Upang maiwasan naman ang kalituhan, ang mga bagong balota na iimprenta pa lang ay lalagyan ng Comelec ng October 23, 2017 bilang petsa ng halalan.

Dahil naman wala pang balota, accountable at non-accountable forms na naiimprenta para sa Mindanao Regions, kasunod ng postponement ng halalan, lahat ng balotang iimprenta para sa halalan sa nasabing rehiyon ay maaari nang lagyan ng May 14, 2018 bilang petsa ng eleksyon. MACS BORJA