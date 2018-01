Oil firm na magpapatupad ng premature price increase kakasuhan

NAGBABALA ang mga mambabatas na mahaharap sa kasong economic sabotage ang oil firms kung magpapatupad ng pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo.

Kasabay nito ay umapela ang mga mambabatas sa Department of Energy na magsagawa ng audit sa lumang stock na langis ng mga kumpanya nito upang malaman kung hanggang kailan tatagal ang bago pa magpatupad ng taas presyo bilang resulta ng implementasyon ng tax reform package ng Duterte Administration.

“I call on the ERC (Energy Regulatory Commission) to make sure that this kind of front loading is not abused. While selling of gasoline bought earlier at a cheaper price is not per se illegal, if it is proven that such was done with malice and with pure profiteering intent, the company can be held liable for economic sabotage,” pahayag ni Deputy Speaker at Marikina City Rep. Miro Quimbo.

Gayundin ang sintimyento ni Eastern Samar Rep. Ben Evardone, chairman ng House committee on banks and financial intermediaries, aniya, dapat magkaroon ng TAsk Force na kinabibilangan ng DoE, Department of Justice (DoJ) at Philippine National Police (PNP) para totoong mabantayan ang pagsasamantala sa pagtaas ng presyo ng langis.

Una nang inatasan ng Bureau of Internal Revenue ang oil firms na magsumite ng kanilang rekords ng importation/production ng kanilang produkto na papatawan na ng excise tax habang ang mga dating stock ay hindi kasama sa mapapatawan ng bagong buwis.

Disyembre 19, 2017 nang lagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang RA 10963 o Tax Reform for Acceleration and Inclusion Act(TRAIN) na magiging epektibo simula Enero 1, 2018 subalit sa ngayon ay wala pang ipatataw na excise tax sa diesel, kerosene, cooking gas at bunker fuel dahil mayroon pang mga stocks at kapag nagkaroon ng bagong importasyon ay saka pa lamang sisimulan ang pagpataw ng excise tax.

Sa ilalim ng TRAIN ang tax sa diesel at bunker fuel ay P2.50 per liter sa 2018, tataas ng P2 hanggang P4.50 sa 2019 at P1.50 hanggang P6 sa 2020.

Ang dagdag naman sa LPG o cooking gas ay P1 per kilogram sa 2018, P1 hanggang P2 sa 2019 at P1 hanggang P3 sa 2020.

Ang buwis sa kerosene ay P3 sa 2018, P1 hanggang P4 sa 2019 at P1 hanggang P5 sa 2020. GAIL MENDOZA