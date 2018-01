Oo na, busilak na kayo!

DAHIL nga bigla naging female beauty science project ang dating news anchor at sa kasalukuyan ay Rated K host na si Ms. Korina Sanchez-Roxas, tila polarized ang madlang pipol at dabarkads sa pangyayaring ito.

Ang paandar na ito ni Mrs. Roxas, eh talagang the face that launched a thousand kuda at hanash. Sa edad niya kasing 53, dahil sa magic hands of the cosmetic surgeons of a certain beauty and medical group, fresh at virginal looking ang babaing hindi pinalad na maging first lady.

Ano nga ang pumasok sa kukote ni Mrs. Rocas at ginawa niya ito? Sobra na ba siyang bored sa buhay? Major, major ba ang kanyang mga insecurities kaya she needed to turn back the hands of time muli? And I cannot help but wonder, ano kaya ang reaction ni former presidential hopeful and husband niyang si Mar Roxas sa pagbabagong anyo ni Aling Koring?

Nabigla kaya si Mar?Naglulundag sa tuwa si Roxas? Gandang-ganda siya sa asawa at bigla siyang napa-tumbling?

Sina the Other Queen P, Paolo Ballesteros, 1999 Ms. Universe First Runner Up Miriam Quiambao, former Rambulaga Girl at dancer Samantha Lopez, ang mga estrellan fashion designers Michael Cinco at Mark Bumgamer, ay ilan lamang sa mga celebrities na pumuri at gandang-ganda sa payanig na ito.

In fair Verona, nagmamayaman talaga ang Mrs. Roxas dahil walang dudang mahal ang magic na ito at mataas ang kanyang tolerance sa sakit. Literal na “tiis gandá” ang kanyang pinagdaanan bago maganap ang bago niyang fezlak.

Aspirational ba o inspirational ang stunt na ito? Ano talaga ang impact nito sa mas nakakarami? Will men and women, who belong to a certain age bracket na may purchasing power naman talaga, will they all march to the medical clinic and request na “do me Korina?”

O ang mismong nasa age bracket na ito ang medyo naasiwa at hindi kumportable sa vanity project na ito? Kung marami ka nga namang sobrang pera at nanalig kang beauty is skin deep, na you have earned your wrinkles at alam mo rin na you can never really defy the ravages of time, hindi mas mainam kung yung sobrang budget mo ginamit mo to buy vacant lots, most especially sa metroplis at plant tress para mabawasan ang polusyon at maging katuwang sa flood control?

Yung sobra mong salapi, pwede ring gamitin para tustusan ang pag-aaral ng mga kabataang matatalino pero di sapat ang mga kakayahan ng kanilang mga magulang para itawid ang kanilang pag-aaral at pamumuhay?

Na dahil marami kang pera, bakit hindi ka na lang nagpatanim ng mga bakawan para mapangalagaan ang mga coastal areas at ma-ensure ang pangmatagalang buhay ng mga karagatan?

Kung siksik, liglig at umaapaw pala ang iyong biyaya, bakit hindi paaralan, hospital, feeding centers for economically disadvantaged communities ang iyong pinondohan?

Bakit mukha mo lang? Bakit panglabas na kaanyuan mo? I, Me, Myself lang ba talaga ang mahalaga, Ms. Sanchez?

What a disappointment! Mabuti na lang at wala sa kapalaran mo at di ka tinadhanang maging First Lady. Beauty and youth obssession are not noble quests in my book.

Naganap na ang transformation mo, matanda ka na, you know what is best for you. Pag tinigtignan mo ang sarili mo sa salamin, buong puso ka ba talagang nananalig na you are the fairest of them all o may araw ring nagtataka ka, who is the woman in your mirror?

***

Para sa inyong diva that you love, much ado about nothing ang video ni Alden Richards kung saan sinambit nito ang mga salitang “Gaga, narinig ka.”

Hindi po masamang tao si Richard. Obviously, ang pinagsalitaan niya ay someone na close to him kaya pwede niyang sambitin ang ganung salita na hindi ito ma-o-offend.

Sa mga nagsasabing pagmumura ang nasabing salita, oo na, sige na, ang lilinis niyo. Busilak kayo. Wala kayong kasalanan. Kahit kailan sa inyong buhay, hindi kayo nagmumura. Okay, fine. Believe in your lies. Mga mapag-imbabaw kayong lahat.

At sa nagsasabing, ang Pambansang Bae “outed” himself dahil dun, wow, run ba talaga sinusukat ang pagkalalaki ng mga lalaki? Ano ba dapat ang pananalita ng mga lalaki? Pag naging playful na ba with his words and manner of speaking, agad-agad, bakla na? Sobra naman kayong makapanghusga, wala bang bakla na naging mabuti at mabait sa inyo kaya parang offensive pa rin ang maging maricon?

Kung makapanghusga kayo sa pagkalalaki at pagkatao ni Alden, parang araw-araw niyo siyang kasama at alam na alam niyo kung sino at ano siya.

Si Alden Richards ay mabait, magalang at mabuting tao. Mas maraming makapagpapatotoo sa kanyang kabaitan at kabutihan.

Sa totoo lang, sa mga bumabatikos kay Richard dahil sa bidyong ito, shame on you! AS IF/Alwin Ignacio