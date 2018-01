OVP abolish na sa Federal system 

SAKALING matuloy ang Federal Government ay wala nang Office of the Vice President.

Ayon kay House Committee on Constitutional Amendments Chairman Rep. Roger Mercado na sa ipinapanukalang pagbabago ng Konstitusyon ay hindi na ipagpapatuloy ang function ng OVP at hanggang 2022 na lamang may Pangalawang Pangulo at ang kasunud nito ay Prime Minister na pipiliin at ihahalal mula sa hanay ng bumubuo ng federal assembly.

Samantala maaari naman na maghangad muli ng panguluhan sa ilalim ng Federal Government at bubuwagin na rin ang Office of the Ombudsman dahil ang trabaho umano nito ay duplication lamang din naman ng Department of Justice.

Sa pagdinig ng komite ay iminungkahi ni Ako Bicol Rep Rodel Batocabe na gawing 5 taon ang panunungkulan ng mga miyembro ng Federal Assembly nang walang limit sa re-election.

Ani Magdalo Rep. Gary Alejano na noon pa man ay may tila unli term na sa mga pulitiko sa bansa dahil naipapasa lamang sa mga asawa, anak at kamag-anak kapag natapos ang kanilang termino.

Pabor naman si Ifugao Rep Teddy Baguilat sa unli term ngunit hindi dapat aniya makinabang dito ang kasalukuyang kumposisyon ng dalawag kapulungan, katwiran ni Baguilat na hindi katanggap tanggap na kung sino ang nag-amyenda ng Konstitusyon ay siya ring makikinabang nito.

Ipinaliwanag ni Batocabe na mawawala na sa ilalim ng Federal Assembly ang mga kinakatakutan na lupon ng mga dynasty, wala na ring pag-uusapang parochial sa federal assembly dahil nakatutok na lamang ito sa usapin at panukalang may national insignificance.

Lalabnaw na rin ang poder ng mga nasa federal assembly dahil ang kapangyarihan ay made-devolve na sa federal states.

Sa ilalim ng panukala ay magkakaroon ng 5 rehiyon sa bansa, Luzon,Visayas, Mindanao, ARMM at Metro Manila at ang Federal Assembly ay hati pa rin ng Senado at Kamara, ang Kamara ay bubuuin ng 300 miyembro, 20% ay mula sa partylist at ang Senado ay magiging 30 miyembro. GAIL MENDOZA