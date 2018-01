P34 milyon shabu nakumpiska

AABOT sa P34 milyon halaga ng shabu ang nakumpiska sa isinagawang controlled delivery operation na isinagawa ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) sa Trece Martirez, Cavite.

Ayon kay PDEA Director General Aaron N. Aquino, ang naturang operasyon ay nagresulta ng pagkakadakip ng dalawang suspek na tumanggap ng dalawang packages na naglalaman ng illegal na droga mula United States.

Kinilala ni Director Aquino ang mga dinakip na sina Mauricia de Padua, 36 at Suriong Taib y Paidlac lll, 37 kapwa ng Timalan, Concepcion, Naic, Cavite.

Nabatid sa PDEA na nadakip ang mga suspek dakong 6:00 ng gabi nitong nakalipas na Enero 24, 2018 sa Trece Martirez, Cavite.

Sinabi ni Aquino nitong nakalipas na Enero 23, 2018 dakong 2:40 ng hapon na nakatanggap sila ng impormasyon mula kay Mr. Steven Sampilo, Assistant Attache ng Homeland Security Investigation ng Embassy ng United States of America na nakabase sa Manila at nagbigay ng impormasyon kay Agent Mark Anthony Viray ng International Cooperation and Foreign Affairs SEvice (ICFAS) hinggil sa dalawang packages na naglalaman ng shabu na kaparehas na packages na nakumpiska sa Baldwik Park, California na 36 pounds ng shabu at ang naturang packages ang kinumpiska sa forwarding company na nakabase sa Clark.

Ang naturang impormasyon ay agad namang ipinagbigay alam sa tanggapan ng PDEA na agad naman nagsagawa ng imbestigasyon at pagsusuri sa naturang packages at nagpositibo na naglalaman ng shabu.

Ikinasa ng PDEA ang naturang operation dahilan para madakip ang dalawang suspek matapos tanggapin ang naturang package na kasalukuyan ngayong nakapiit sa PDEA. SANTI CELARIO