P40B ISKAM SAD DOH HUWAG TIGILAN

MAGSASAMPA umano ng kaso si dating Health Secretary Janette Garin laban sa dating Department of Health consultant Dr. Francis Cruz.

Si Cruz, mga Bro, ang isa mga naglakas-loob na ilabas ang umano’y mga iskam sa P3.55-bilyong Dengvaxia, P12-bilyong sa pagbili ng gamot at P23-bilyong ghost projects sa Health Facilities Enhancement Program.

ITULOY ANG KASO

Ang masasabi natin sa naiisip na aksyon ni Garin, eh, ituloy niya ang pagsasampa ng kaso.

Kapag nakapagsampa kasi siya ng kaso, lalabas ang lahat ng mga punto, kontra at pabor kina Garin at Cruz.

Kung magiging bukas ang mga hukuman, kasama ang piskalya, sa media at mamamayan, lalabas at lalabas ang katotohanan.

Una, lalabas kung sino ang nagsasabi ng totoo.

Ikalawa, kung totoo ang sinasabi ni Cruz, may mga makukulong at magbabayad ng danyos sa pag-iskam sa salaping bayan, kasama ang pagpapabalik sa napakalalaking halaga ng salapi na iniskam.

Ikatlo, kung hindi namang totoo, eh, ‘di lalaya si Garin at iba pang mga opisyal at empleyado ng DOH na sangkot sa iskam.

MARAMING PINAGTATAKPAN

Kung titingnan ang mga tagumpay ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte laban sa korapsyon at pandarambong, may patutunguhan ang Pilipinas kong mahal.

Marami ang mga kasong pinabayaan o tila pinagtakpan ng mga nakaraang administrasyon.

Kung bakit, sila lang ang nakaaalam.

Pero naririyan ang matagal na problema sa pag-upa ng Philippine Airlines ni Lucio Tan sa Ninoy Aquino International Airport-3.

Sa napakaigsing panahon, nasingil ng agministrasyong Duterte ang nasa P6 bilyong pagkakautang nito.

Ganito rin ang nangyari sa Mighty Corporation.

Nakasingil ang pamahalaan ng buwis na nasa P40-bilyon mula sa mga pandaraya sa selyo at smuggling ng nasabing korporasyon.

Sa mga iskam sa DOH, sakaling magkakatotoo ang bintang ni Cruz, makarerekober kaya ang pamahalaan ng mga malalaking halaga?

KUNG MAY KASO

Tiyak na may marerekober o makababawi ang pamahalaan sa mga iskam sa DOH sakaling matuloy ang banta ni Garin.

Ang punto rito, tiyak na may lalabas na totoo sa tatlong usapin na inilantad ni Cruz: Ang Dengvaxia iskam, ghost project at bilihan ng gamot.

Maaari ring may hindi totoo.

Pero ang mahalaga, dapat maungkat ang katotohanan para nga may managot at may mabawi ang pamahalaan.

Imadyin, singil nang singil ang gobyerno mula sa mga katulad nila Lucio Tan, Philippine Airlines at Mighty Corpoeration, pagkatapos, eh, kokorapin o darambungin lang ng mga anak ng tipaklong na magnanakaw at mandaraya sa gobyerno.

REDISCOUNTING

Itong pagpapalit ng mga tseke ng DOH sa mga may pera para madaling makahawak ng cash ang mga taga-DOH ang isa sa mga dapat talagang imbestigahan at isa ito sa mga iskam na inilabas ni Cruz.

Isipin na lang na totoo ito, gaano kalaking halaga ng pondo ng DOH ang natamaan nito?

Ang nasabing sistema ay tinatawag na rediscounting.

‘Yun bang, kung wala kang hawak na cash at gusto mong magkapera, ipalit mo ang tseke sa isang may pera ngunit 10 porsyento ang maiiwan sa kanya bilang kita.

Halimbawang idaan mo sa rediscounting ang nasa P40-bilyon, aba, P4-bilyon ang kitain ng may pera.

Walang kahirap-hirap na maging bilyonaryo ka.

Ang isang mahalagang tanong dito, eh, may pumaparte ba na mga opisyal ng DOH sa 10 porsyento kita sa mga rediscounting?

Ayon kay Cruz, mismong si ex-Sec. Ubial ang nagsabi sa kanya ng ilan sa mga iskam at naisumite na umano ang ilang mga dokumento sa Senado.

AKSYON NG SENADO

Kung totoo ang mga pinagsasabi ni Cruz ukol sa Senado, naghihintay ngayon ang taumbayan ng aksyon ng nasabing organo ng gobyerno.

Ano na ba ang nangyari sa mga dokumento na isinumite ni Cruz dito?

Nais nating makarinig ng tugon mula sa Senado, kung maaaksyunan ang mga bintang ni Cruz.

Hindi biro-biro ang P23-bilyong ghost project at ang P12 bilyong iskam sa bilihan ng mga gamot.

Siyempre pa, kinakalkal na ang Dengvxia issue.

Pero kailan maisasama sa mga imbestigasyon ang mga ghost project at iskam sa bilihan ng mga gamot?

‘Yan ay kung makikitang merito ang Senado sa sumbong at mga dokumento.

ITULAK SILA

Dapat itulak ng mga mamamayan ang lahat ng mga ahensya na kumilos sa mga bintang ni Cruz.

Halimbawa ang mga Office of the Ombudsman, National Bureau of Investigation-Department of Justice, Kamara at Senado.

Buwis ng bayan ang pinag-uusapan kaya dapat na kalkalin ang lahat ng ito para magkaroon ng linaw at hindi mababoy nang mababoy ang salaping-bayan.

oOo

Anomang reaksyon o reklamo ay maaaring iparating sa 09228403333 o i-email sa bantiporda@yahoo.com. ULTIMATUM/BENNY ANTIPORDA