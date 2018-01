P46M bonus ng Iloilo officials, empleyado pinasasauli

INATASAN ng Commission on Audit (COA) sina dating Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog, Iloilo Rep. Jerry Treñas at iba pang opisyal na isauli ang P46.42-milyong bonus na kinuha mula sa hindi nagastos na calamity funds at budget surplus noong 2009.

Sa desisyon na may petsa noong Disyembre 13 pero inilabas lamang kamakailan, ibinasura ng COA ang apela ni Mabilog sa notice of disallowance na inilabas noong 2010 para sa performance enhancement incentive (PEI) ng P30,000 ibinigay sa bawat empleyado noong alkalde pa lamang si Treñas.

Sakop din ng COA order ang mga empleyado ng lungsod, na nakatanggap ng bonuses, dahil ang mga ordinansa na pinasa ng city council noong Disyembre 2009 ay maituturing legally infirm.

Maliban kina Treñas at dating Vice Mayor Mabilog, inatasan din sina dating Councilor at kasalukuyang Mayor Jose Espinosa III, Councilors Eduardo Peñaredondo, Ely Estante, Jr., Jeffrey Ganzon at Armand Parcon, and dating Councilors Lyndon Acop, Eldrid Antiquera, Julienne Baronda, John Melchor Mabilog, Ma. Irene Ong, Antonio Pesiña, Jr., Erwin Plagata, Nielex Tupas at Perla Zulueta na ibalik ang kanilang mga natanggap na bonus. BOBBY TICZON