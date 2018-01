Pag-convene sa joint session ng Senado at Kamara di na kailangan – Alvarez

MULING pinanindigan ni House Speaker Pantaleon Alvarez na hindi na hihintayin ng Kamara ang Senado para ikasa ang Charter Change kahit hindi pagtibayin ng Senado ng resolusyon para s pagconvene ng Constituent Assembly.

Sa isang press conference iginiit ni Alvarez na naayon sa Konstitusyon ang hakbang ng Kamara.

“Hindi na kailangang magconvene o joint session dahil wala naman ito sa Saligang Batas”paliwang ni Alvarez.

Hindi rin umano Constituent Assembly ang sistemang sinusunod dahil wala din ito sa Saligamg Batas,ang tanging sinasabi umano sa batas ay “congress upon a 3/4 vote of ll its members can propose amendments to Constitution”.

May ConAss bang nakalagay dito, basahin nyo, basahin mo kung may ConAss,” ani Alvarez.

Nang tanungin kung bakit Constituent Assembly ang nilalaman ng kanilang resolusyon, sinabi ni Alvarez na pagkakamali lamang ito sa resolusyon na madaling baguhin.

Ani Alvarez kung sa gagawing botohan ay makuha nila ang 3/4 na boto ay pwede nang baguhin ang saligang batas at anumang mabubuong proposed amendment ay isasalang nila sa konsultasyon bago ito isailalim sa plebesito.

Sa mayo 2018 pa din ang target ng Kamara ngunit kung hindi aabot ay sa 2019 na gagawin ang plebesito. GAIL MENDOZA