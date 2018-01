Pag-ulan sa Luzon, Visayas asahan – PAGASA

ASAHAN ang mga pag-ulan sa bahagi ng Metro Manila at iba’t ibang bahagi ng Luzon ngayong araw.

Ayon sa PAGASA, ito’y dulot ng tail-end of cold front na umiiral sa silangang bahagi ng gitna at katimugang Luzon.

Maulap at may kalat-kalat na pag-ulan ang inaasahan sa Central Luzon, CALABARZON, MIMAROPA, at Bicol region.

Samantala, maulap at may kalat-kalat na pag-ulan rin ang mararanasan ngayong araw sa Visayas, CARAGA region, at iba pang bahagi ng Mindanao dahil sa low pressure area (LPA).

Maulap at may pag-ulan ring mararanasan sa Cagayan Valley dala naman ng northeast monsoon o hanging Amihan, habang maulap hanggang sa may panaka-nakang pag-ulan rin ang inaasahan ng weather bureau sa Ilocos at Cordillera regions.

Ayon sa PAGASA, bagama’t walang bagyo sa loob ng Philippine area of responsibility (PAR), tatlong weather systems naman ang umiiral sa loob ng bansa sa ngayon. JOHNNY ARASGA