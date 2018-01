Panawagan ni Joma Sison sa mga kabataan na maglunsad ng kilos-protesta, minaliit ng Malakanyang

MINALIIT lang ng Malakanyang ang panawagan ni Communist Party of the Philippines (CPP) founder Jose Maria “Joma” Sison sa mga kabataan na magsagawa ng malawakang kilos-protesta laban kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte.

“We don’t attach too much importance on Joma Sison. I hope he has enough grandchildren to heed his call,” ani Presidential Spokesperson Harry Roque.

Sa ulat, kinalampag ni Sison ang mga kabataan na tularan o ulitin ang riots ng “First Quarter Storm” (FQS) noong 1970 ngayon at sa ilalim ng Duterte administration.

Isang malutong na tawa lamang at tila pagtataray ang naging tugon ni Sec. Roque rito.

Nitong Linggo, sinabi ni Pangulong Duterte na biglang nabalintawan o lumabnaw ang communist movement dahil biglang kinuwestiyon ng publiko ang katapatan ng pinaglalaban ng komunistang grupo.

Sa kabilang dako, kinumpirma ni Sison na nakatakda silang mag-usap ni Pangulong Duterte sa telepono.

Huling nagka-usap ang dalawa noong Disyembre 2016. KRIS JOSE