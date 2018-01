PANAWAGAN SA MANANALIKSIK-WIKA (maaaring mag-aplay kahit bagong gradweyt)

Nangangailangan ang Sangay ng Salita at Gramatika ng Komisyon sa Wikang Filipino ng mga mananaliksik-wika para sa taong 2018. Ang mapipiling mananaliksik-wika ay magiging katuwang ng Sangay ng Salita at Gramatika sa iba-iba nitong mga saliksik para sa sumusunod na proyekto:

1. Lingguwistikong Etnograpiya ng mga Wika ng Filipinas

Isa ito sa pinakamalaking saliksik na tatahakin ng KWF para idokumento ang wika at kultura ng lahat ng wika at grupo sa bansa. Bukod sa estado ng wika, nilalayon ding matukoy ng saliksik na ito ang oral na tradisyon, panitikan, pamumuhay at iba pang aspekto ng kulturang kaugnay ng wika.

2. Pagbuo ng Ortograpiya ng mga wika sa Filipinas

Bilang tugon sa programang MLE ng Kagawaran ng Edukasyon, tinutulungan ng KWF ang komunidad ng iba-ibang wika na makabuo ng isang gabay sa pagsulat o ortograpiya na armonisado sa Ortograpiyang Pambansa ng KWF. Pagtupad ito sa isa sa mga kahingian ng Kagawaran ng Edukasyon para magamit ang isang wika bilang Mother Tongue ng kanilang komunidad.

3.Gramatikang Filipino

Pagsasapanahon ito ng gramatika ng wikang pambansa na huli pang nailimbag noong panahon ni Lope K. Santos sa kaniyang Balarila ng Wikang Pambansa (1939). Ang pagsasapanahong ito ay nais ipakita ang pag-unlad ng Filipino sa pamamagitan ng pag-angkop ng mga katangian ng mga katutubong wikang bansa.

4. Pagpapasigla ng Wika

Nilalayon ng proyektong ito na makabuo ng isang programa sa pagpapasigla ng gamit sa isang wikang nanganganib na makalimutan na maaaring magamit ng lahat ng komunidad sa bansa. Partikular na ginagamit dito ang modelo ng Language Nest o Bahay-Wika, at ng Master-Apprentice Program na kasalukuyang sinisimulan sa komunidad ng Ayta Magbukon sa Abucay, Bataan.

5. Pagpapahusay ng Pagtuturo ng Filipino bilang Pangalawang Wika

Sa programang ito ay sinisilip ang pagtuturo ng Filipino sa paaralan para suriin kung epektibo nga ba ang paraan ng pagtuturo natin sa kasalukuyan na mistulang unang wika o madunong na agad ang mga batang nagsisimulang mag-aral nito.

6. Pagbuo ng Glosaryong Pangkalikasan at Kaligtasan

Kinokolekta ang iba-ibang konsepto at kaalamang taglay ng iba-ibang wika at kulutra sa bansa para makabuo ng isang aklat na magpapakita ng iba-ibang pagtanaw ng mga Filipino sa kanilang kapaligiran, at ang kani-kanilang paraan sa pag-iwas sa mga panganib at sakuna. Bunga ang saliksik na ito ng Summit sa Wika ng Kalikasan at Kaligtasan na ginanap noong Oktubre 2016 sa Bundok Makiling.

Ang posisyong ito ay kontraktuwal na may suweldong SG14 at may pagkakataong maging regular batay sa kakayahan ng mananaliksik.

Kalipikasyon:

1. Nakapagtapos ng apat na taong kurso na may kaugnayan sa wika at kultura

(maaaring mag-aplay kahit bagong gradweyt)

2. Kayang magbiyahe mag-isa sa iba’t ibang lugar sa bansa.

3. May kasanayan sa gawaing saliksik sa aklatan at saliksik sa labas (fildwork).

4. Maaaring tumirá at makipamuhay sa lugar ng mga katutubong Agta sa loob ng 12 araw o higit pa.

5. Mahusay sa komunikasyong pasalita at pasulat.

Para sa mga interesadong mag-apply, maaaring ipadala ang inyong CV sa o bago ang 31 Enero 2018 sa adres na:

Sangay ng Salita at Gramatika, Komisyon sa Wikang Filipino

1005 San Miguel, Maynila