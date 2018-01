Pang. Duterte, hindi mag e-extend ng termino

HANDA na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte na mag-retiro sa trabaho dahil may edad na at gusto na lamang niyang mag-relax kasama ang kanyang pamilya at mahal sa buhay.

Tugon ito ng Malakanyang sa patuloy na pagi-ingay ng oposisyon na nais nitong mapalawig pa ang kanyang termino.

Ani Sec. Andanar, dapat paniwalaan si Pangulong Duterte sa kanyang mga sinasabi na wala siyang intensyong ma-extend pa sa puwesto dahil aniya naniniwala siya sa sinabi nito na kapag naisaayos sa Federelism ang porma ng gobyerno ay goodbye na ito sa kanyang pagiging Pangulo.

Subalit bago pa mangyari ito ay mas maraming implementasyon ng mga programa at proyekto ang tututukan ng administrasyong Duterte ngayong taon.

Sa simula pa lamang aniya ay nakalatag na ang plano ng administrasyon para sa bansa sa ilalim ng termino ni Pangulong Rodrigo Duterte dahil alam ng gobyerno kung saan niya dadalhin talaga ang sambayanan.

Ayon kay Sec. Andanar, maraming mga proyekto ang ipapatupad ng administrasyon ngayon taon tulad ng mga proyekto sa Build Build Build program bilang bahagi ng pagtupad ng Pangulo sa kanyang mga naipangako noong panahon ng kampanya.

Habang tutok aniya sa pagpapatupad ng proyekto sang administrasyon ay hindi naman lulubayan ng pamahalaan ang mga kampanya nito tulad ng illegal drugs at paglilinis ng hanay ng pamahalaan mula sa mga corrupt na nasa gobyerno.