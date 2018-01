Pangasinan ‘insurgency-free’

DAGUPAN CITY, PANGASINAN – Naideklara na ang Pangasinan ay isang “insurgency-free” province.

Ito ang sinabi ni Nation Security Adviser Hermogenes Esperon, Jr. sa kanyang panayam sa isang station ng radyo sa nasabing lungsod.

Ayon kay Esperon, lahat ng bayan at siyudad ng nasabing lalawigan ay nasa “stable internal peace and security areas” base sa isinagawang monitoring ng Armed Forces of the Philippines (AFP) kontra sa mga ano mang rebel groups.

Aniya, wala ni isang terrorist group ang nasa Pangasinan kung kaya’t ito ay tinawag niyang insurgency-free province.

Samantala, sinabi ng Pangasinan local government unit na ang nasabing probinsya ay tinatangkilik ngayon na puntahan ng mga turista at paboritong bakasyunan dahil sa ganda ng tanawin at ligtas na lugar. ALLAN BERGONIA