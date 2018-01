Pangulong Digong nasa India para sa ASEAN-INDIA Summit

LUMIPAD na patungong New Delhi, India si Pangulong Rodrigo Roa Duterte para dumalo sa Association of Southeast Asian Nations-India Special Commemorative Summit at 69th Republic Day of India

Inaasahang pag-uusapan ng mga bansang dadalo sa nasabing event ang paglaban sa regional terrorism.

“I’m glad that India is inviting us so that we can do something about the other allied problems of each other’s governance,” ayon kay Pangulong Duterte na ang pagpunta sa India ay official visit nito.

Bago pa ito, sinabihan siya ng Department of Foreign Affairs (DFA) na ituloy ang nasabing biyahe sa India.

Ayon kay Pangulong Duterte, kailangang dumalo sa pagpupulong dahil bawat ASEAN meeting, halos lahat ng kasaping bansa sa ASEAN ay naroon kaya hindi pwedeng “absent” ang Pilipinas.

Inaasahang darating si Pangulong Duterte sa Air Force Station, Palam bandang 5:15 ng hapon kasama sina Foreign Affairs Sec. Alan Peter Cayetano, Communications Sec. Martin Andanar, Presidential Spokesman Harry Roque, Trade Sec. Ramon Lopez, Defense Sec. Delfin Lorenzana, National Security Adviser (NSA) Hermogenes Esperon at dating House Speaker Sonny Belmonte.

Nakatakdang magkaroon ng bilateral meeting sina Pangulong Duterte at Prime Minister Narendra Modi ng Republic of India bandang 6:40 ng gabi sa Manila o pasado alas-9 ng gabi oras sa New Delhi.

Bukas ang mga aktibidad ng pangulo kaugnay sa ASEAN-India Special Commemorative Summit. KRIS JOSE