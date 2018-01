Parang all out na sa pagpapa-sexy si Nadine Lustre!

HUMAMIG ng maraming magagandang comments at likes ang latest na pinost ni Ellen Adarna sa kanyang Instagram, kung saan ay may family group photo ito na kasama na si John Lloyd Cruz.

ang maikling caption ni Ellen.

Makikita sa larawan na nakaupo sa sahig si John Lloyd habang nasa likod niya si Ellen. Nasa larawan din ang mga magulang ni Ellen, mga kapatid at kamag-anak.

Nagmistulang isang masayang pamilya ang naturang photo. At kung pagbabasehan ang mga ngiti sa mukha ni John Lloyd ay masayang-masaya rin ito na nakasama ang pamilya ng controversial sexy actress. Hindi na siya payat at haggard.

Ang inaabangan naman ngayon ng mga followers at fans ng dalawa ay ang photo nina John Lloyd at Ellen na ang pamilya naman ng actor ang kasama nila.

Samantala, bigo pa rin ang followers ni Ellen na masilip ang baby bump nito dahil natakpan nga ni Lloydie ang tiyan ng sexy actress sa naturang family photo ni Ellen.

Malaking palaisipan pa rin kasi sa kanilang fans kung talagang raw ba buntis ang sexy actress dahil hanggang ngayon ay wala pa rin raw pag-amin ang dalawa.

Bakit pa raw kailangan itago o isekreto ang pagbubuntis ni Ellen, ganoon tanggap naman ng pamilya ng actress.

May nagsasabi tuloy na baka raw bawal sa endorsement ni Ellen na buntis siya at hindi puwedeng ilantad ang paglaki ng tiyan. In short, bawal sa kontrata.

Kung totoo naman na nakatakda na raw ikasal sina Lloydie at Ellen ngayong taon ay siguradong walang maghahabol sa dalawa dahil pareho silang single.

Balitang sa Cebu raw magaganap ang kasalan ng dalawa at magaganap raw ito sa katapusan ng buwan ng Enero o sa first week ng Pebrero.

****

Nag-react si Sharon Cuneta sa sexy photo ni KC Concepcion sa Instagram.

“When you wanna enjoy winter but you`re really just this beach baby who wants a tan,” ang caption ni KC sa naturang larawan na naka-bikini at braless pero nakasuot ng jacket.

“Why?! Why this pose, Maria Kristina Cassandra Cuneta Concepcion?!!!!! Bakit? Bakit mo inagaw ang pose ko?!!! Sa next pictorial ko dapat gagawin yan eh. Tsk tsk tsk. Taksiyapo ninganacu!”

“Hmmp! Nakasuot nga ng thong sa pictorial. At hindi ako magsusuot ng jacket. Hmmp.”

Samantalang base sa post ni KC ay nasa new home raw siya. “New year, new home accessories? “Horses fly with no wings and conquer without swords.” (Thank you, you-know-who.)”

****

Hindi pwedeng taasan ng kilay or maliitin si Nadine Lustre kung paseksihan din lang ang pag-uusapan.

Nabulabog nga ang social media sa ginawang pasabog ng kaseksihan ni Nadine na kuha sa bakasyon nila sa Bohol kung saan kasama niya si James Reid at ilang mga kaibigan.

Nagmistulang parang remake ng pelikula noon ni Brooke Shields na The Blue Lagoon ang hitsura ng dating ni Nadine sa kanyang kaseksihan. Hindi typical swimsuit ang suot ng young actress, kundi parang sira-sirang white sando bikini bottom lang.

Sabi nga ng mga barakong followers ni Nadine na nakakita sa mga larawan ipinost nito sa kanyang IG wall ay nakakapagpainit raw ng laman. Ang unang larawan ay nakataas ang kanyang kamay habang hawak-hawak ang kanyang ulo. Natatakpan ng braso ang mukha pero lantad naman ang kanyang boobs.

Hindi kalakihan ang kanyang boobs pero may kakaibang dating ito sa mga kalalakihan.

Ang isa namang larawan ay back shot ang kuha kaya lumantad ang kalahati ng kanyang puwet.

Ngayon, kataka-taka ba kung bakit nahumaling si James kay Nadine. TEKA MUNA/GERRY OCAMPO