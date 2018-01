Parang buntis nang talaga si Ellen Adarna!

KAKANDIDATA sa Bb. Pilipinas ang dating MVP ng UAAP Volleyball ng Dela Salle University na si Michelle Gumabao. Gusto niyang subukan ang larangang ito na pinapangarap ng sinomang dalaga na mapasali sa Bb. Pilipinas.

Kilalang-kilala si Michelle sa field ng Volleyball dahil sa husay niyang maglaro. Best blocker siya ng kanilang team ang La Salle Lady Spikers na pinangungunahan niya rin. Naging MVP rin siya.

Maraming mga natuwang mga fans niya sa volleyball ng malaman nilang kandidata na si Michelle sa taong ito 2018 at umaasa ang kanyang mga fans na magkakaroon ito ng puwesto. Dalawa lang ang hula nila, makakamtan nito ang korona ng Bb. Pilipinas either Miss Universe or Miss International.

Maganda si Michelle at matangkad ito. Five feet nine inches (5’9), hindi katakataka na beauty ang athlete na ito dahil magandang lalaki ang kanyang tatay na si Dennis Roldan dating basketball player sa PBA bago naging artista at pumasok sa pulitika na nanalo as Congressman sa isang distrito sa Quezon City.

Nasa lahi pala nila ang magaganda kaya nagiging beauty title holder ang isa niyang tiyahin na si Sylvia Gumabao ay naging Miss Press Photography of the Philippines at ang isa niyang kamag-anak naman na si Kristine Florendo ay naging Bb. Pilipinas International taong 1997. Siya nga pala, pamangkin din ito ng mabait at magandang veteran actress na si Isabel Rivas.

-0-

Natutuwa ang pambansang tagahanga na si Aling Rosenda na ikakasal na ang kanyang idol na si John Lloyd Cruz sa maganda at sexy actress na si Ellen Adarna sa susunod na buwan na raw. Buntis na raw ang actress ng dalawang buwan pero ayaw nilang aminin. Parang sa tingin din namin ay buntis na ito dahil pawang mga maluluwag na damit ang kanyang mga isinusuot.

Baka raw itinatago ang pagbubuntis nitong girlfriend ni John Lloyd dhil baka raw makaapekto sa mga endorsement ng actress, hindi kaya? On the other hand, tanggap na tanggap ng pamilya ng sexy actress si John Lloyd kaya madalas itong nasa Cebu sa piling ni Ellen. Kaya hindi malaman kung ano ang plano nito kung babalik pa siya sa programa nila ni Toni Gonzaga tuwing linggo at pansamantalang ipinasok na muna sa istorya si Papa Piolo.

Sa ngayon hindi pa raw mapagdisisyunan ng Kapatid netork kung tsutsuguhin ang character nito dahil mula pa noong November ay hindi na ito sumisipot. Ciao Bambino! MEMORABILIA/MATUK ASTORGA