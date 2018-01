Pia Wurtzbach: binulgar ang sekreto ng kaseksihan!

NADISKUBRE kay Pia Wurtzbach ang secreto ng pagiging masayahin, sexy at maganda ang kutis dahil sa paborito niyang kumain ng Goya Dark Chocolates. Noong bata pa siya hilig na niya ang dark chocolates. Naniniwala kasi siyang ang pagkain ng dark chocolates ay mas masus- tansiya. Mas maraming cacao ingredients ito.

Kaya nang inalok siya bilang ambassadress ng Goya products, hindi siya nag-atubiling tanggapin ito. Tutal she loves to eat chocolates. Alam niya ang nutrients value na nakukuha sa chocolates. Latest na ulat ng siyensiya ay nakatutulong ito sa skin. Tulad ng coffee, regular take ng chocolates ay nakaiiwaas rin sa pagkakaroon ng diabetes

Ani Pia: “Dahil dapat kong ma-maintain ang figure ko, in moderation din naman ang pagkain ko ng chocolates. Masarap kung kumain, pero kinukontrol ko rin.”

Gerald Anderson: Magiging ka-love team ni Pia Wurztbach sa second movie niya sa Star Cinema

MASAYA si Pia Wurztback ngayon dahil sa may second movie na siya sa Star Cinema. Mayroon na rin siyang ka-love team. Kahit wala pa siyang assignment sa soap opera, may pelikula naman siyang pagkakaabalahan.

Excited siyang magkaroon ng ka-love team! Balita’y si Gerald Anderson ang first love team ng Miss Universe 2015.

Di pa alam kung anong genre ng pelikula nina Pia at Gerald. Kahit anuman iyon, malugod na tatanggapin ni Pia ang pelikula.

Jennylyn Mercado: Mayroon special portion sa Bubble Gang entitled Talentado Ka Show

BAGAY talaga kay Jennylyn Mercado ang comedy! Alam ba ninyo sa episode ngayong Friday sa Bubble Gang ay lalabas siya bilang si Anna. Isang contestant sa Talentado Ka Show.

Ginagamit niya ang madramang personal experience niya sa buhay para makuha ang simpatiya ng kanyang mga hurado. Pinabibilib niya ang mga ito para siya manalo sa contest.

Ganyan naman si Jennylyn, kahit anong ipagawa sa pelikula at teleserye ay mahusay niyang nagagampanan. Magaling siya sa drama at comedy.

Buhat nang lumabas siya sa rom-com movie, walang pelikula niyang sumemplang sa takilya. Trendsetter ang pelikula niyang English Only Please. Maraming pelikulang lumabas na ganito ang tema na kumita naman sa takilya Latest niyang All of You with Derek Ramsay ay kumita rin sa box office ng 2017 MMFF. ON THE SET/Noel Asinas