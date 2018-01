Pilipinas kapos na sa pari

AMINADO ang Catholic Bishops Conference of the Philippines (CBCP) na kulang na kulang ang mga pari sa Pilipinas kaya’t nagpasyang tutukan ang pagpapaibayo ng formation sa mga seminaryo upang makahikayat ng bagong bokasyon para sa pagpapari, sa isasagawa nilang 116th Plenary Assembly sa huling linggo ng Enero, sa Cebu City, kasabay ng pagdiriwang ng Pilipinas ng Year of the Clergy and Consecrated Persons ngayong taon.

Ang naturang plenary assembly, ay pangungunahan ng mga bagong halal na opisyal ng CBCP sa pangunguna ng Pangulo na si Davao Archbishop Romulo Valles, at vice-president Caloocan Bishop Pablo Virgilio David.

Ayon kay Fr. Jerome Secillano, executive secretary ng CBCP Permanent Committee on Public Affairs, maraming usapin ang kinakaharap ngayon ng lipunan at napiling tutukan ng pamunuan ang pagtulong ng simbahan sa mahihirap.

“Talagang ang simbahan naman ay may preferential option for the poor ‘yan. Ngayon tinitingnan nila kung paano ang simbahan magiging effective,” ayon kay Fr. Secillano.

Inihayag ni Father Secillano na layon ng pagbabago ng guidelines sa mga seminaryo ay makahikayat din ng bagong bokasyon para sa pagpapari.

Sa tala ng CBCP Catholic Directory, higit sa 10,000 ang mga pari sa bansa, bagamat nanatiling ang ratio ay isang pari sa bawat 8,000 mga katoliko, gayung dapat ay isang pari lamang sa bawat 2,000 mga katoliko.

Dagdag pa ni Fr. Secillano, posible ring talakayin ng mga Obispo sa plenary assembly ang ilang usaping panlipunan tulad ng Federalism, Bangsamoro Basic Law (BBL) at ang Constitutional Assembly (Con-ass).

Kaugnay nito, nanawagan naman si Valles sa mga mananampalataya na ipanalangin na nawa ay maging mabunga at maliwanagan ang bawat isa na makikibahagi sa isasagawang pagpupulong. MACS BORJA