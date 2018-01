Pilit raw ang relasyon at nagpapapansin!

EFFECT ang larawan ni Joshua Garcia na naka-red jacket na nasa snow sa Niseko, Japan at may caption na ‘His creation’.

Pero mas nakakakilig ang magka-holding hands sina Joshua at Julia Barretto sa snow at may caption na “Ringing in the “Ringing in the new year with the person I shared the most magical moments with this year. Thankful for you.” Ang cute nilang tingnan.

May isang photo na kasama niya si Joshua at ang kanyang pamilya (Marjorie, Leon, Dani, Claudia, Leon) na ang caption ay “My heart is full”.

Hindi rin nagpaawat si Joshua dahil makikita naman ang photo nila ni Julia na ang caption ay “Happiness is a choice, and this is mine’.

Talo ang lamig ng snow sa mainit na pagmamahalan ng JoshLia.

Sobrang mahal nila ang isa’t isa kaya ang wish ng netizens na sana ay magtagal ang dalawa.

Ang suwerte ni Joshua dahil tanggap siya ni Marjorie Barretto na bf ni Julia. Pumapayag din ito na makasama nila sa bakasyon.

Sana ay mapanatili ni Joshua ang tiwalang ibinibigay ng parents ng young actress.

Boom!

-0o0-

C’mon, guys. It’s 2018. Ito ang mababasang post ni Nadine Lustre sa kanyang Instagram wall na very familiar rin sa sagot niya noon sa live in issue nila ni Jame Reid na “C’mon, guys, it’s 2017”.

May post din siya na “Leaving all the nega, fake, malarkey in 2017. If you’re one of them, bye FELICIA.”

Aliw!

-0o0-

Habang masayang nagbabakasyon sina Kim Chiu at Xian Lim sa Denmark at Finland, bitter naman ang mga bashers sa social media.

Sila ang maligalig at hindi happy sa KimXi.

Pinagbibintangan tuloy na ilan dun ay mga Kimerald umano dahil gusto nila ay si Gerald Anderson pa rin ang kasama ni Kim.

Hello, may kanya-kanyang life na ang dalawa kahit magkasama sila sa isang serye. Balita nga rin na nagbakasyon rin sina Gerald at Bea Alonzo sa US.

Big deal sa netizens kung BF-GF daw ba o BFF lang ang bakasyon nina Kim at Xian dahil wala pang direktang pag-amin sa dalawa.

Pero sagot naman ng isa, kung BFF lang, mas pipiliin mo bang makasama ito out of the country instead na family sa araw ng Pasko at New

Year? Kung BFF lang da ay puwede namang kumain lang sa labas.

May basher rin na pilit daw ang relasyon ng KimXi for the sake ng career nila at nagpapansin.

Aba, kung gagawin ‘yan ng KimXi di dapat noon pa at todo sweet sa mga post nila sa kanilang social media account.

“Ang expensive naman na pilitan na yan. European vacay pilitan?,” pakli naman ng isang nagmamalasakit sa KimXi.

‘Wag daw magmaasim sa bakasyon nina Kim at Xian dahil minsan lang ‘yan at lagi silang pagod sa work nila. ‘Wag din makialam sa vacation nila dahil galing ‘yan sa pinagpaguran nila.

Dapat happy na lang habang chill ang KimXi at walang ka-effort-effort.

“Kita ko ang sincerity ng love nang dalawa. bakit ba hirap kayo maging happy for them?,” saad pa ng isang netizen.

Memorable ang bakasyon ng KimXi dahil after Denmark ay dumiretso sila sa Finland na kung ay tiningnan nila ang Northern Lights. Binisita rin nila si Santa Claus sa Santa Claus Village.

Pak!

-0o0-

Masisilip sa Twitter Account ni Marvin Agustin na nagbakasyon siya sa Osaka, Japan kasama ang kanyang kambal na anak.

May caption siyang “I don’t have time to hate the people who hate me… coz I’m too busy to love the people who love me…”

Sa kanyang Instagram Account naman ay may caption na “Japan adventure begins now…kids first time.Happy holidays!”

Mukhang may hugot at makahulugan din ang isa pang tweet ng “Kambal Karibal” star na “People can and will disappoint you. Even the ones you love. Expect little or even nothing from them but appreciate every kindness they show you. #happinesseveryday.”

Basta masaya at ini-enjoy ni Marvin ang bakasyon niya.

Pero, iniintriga rin kung magkasama ba sila ng kanyang ‘good friend’ na si Markki Stroem

Sa instagram Account kasi ni Markki ay makikita rin ang mga larawan na nagbabakasyon rin ito sa Osaka, Japan.

Tsuk! XPOSED/ROLDAN CASTRO