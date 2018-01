Pinandidirihan ng ilang talents nang kanilang company

DAPAT LANG! ni Pete Ampoloquio, Jr.

SUKANG-SUKA pala kay Tisya Gabi ang ilang talents ng kanilang kumpanya.

Hate na hate raw talaga ng mga not-so-popular talents ng company nila ang unanong dating taga-clippings lang ng publicity nang ka- nilang company. Hahahahahahahahahahaha!

Imagine, wala na raw itong inaalagaan kundi ang mga hot talents ng kanilang All Magic & No Star company.

Kaya ang karamihan sa kanilang contract artists ay puro nganga at walang projects dahil kapag may nag-i-inquire raw sa unanong mujer ay pawang ang mga hot talents lang nila ang inirerekomenda.

Ang ending, 20% lang ng kanilang talents ang may trabaho at nganga ang 80%.

Kaya sa ngayon, may exudos papunta sa isang movie outfit ang kanilang mga talents dahil na-feel nilang there is no future in there anymore.

Come to think of it, mas nauna ng nagbabu sa nasabing kumpanya ang isang gwapo at well endowed na aktor dahil ramdam niya ang rampant na favoritism roon.

Mantakin mo nga namang may dating naman siya at promise pero binabagoong lang siya ever at hindi binibigyan ng projects. Naisip niya, baka pumuti na lang ang pubic hair niya ay hindi siya mabibigyan ng break kaya nagbabu na agad-agad ang guwapo at ma-appeal na young actor. Hahahahahahahahahahaha!

Hayan at nang lumipat siya ay biglang naging green at full of promise ang kanyang kapaligiran.

Kahit itong kalilipat lang na aktor ay ramdam rin ang positive vibes na nag-i-exude sa nilipatang movie outfit.

Imagine, leading man na kaagad siya ng isang sikat na aktres! Nawala na kasi ang unanong kati-katira kaya nawala na rin ang sumpa.

* * *

Xian Lim, nilayasan ang Star Magic!

Maganda ang pinirmahang kontrata ni Xian Lim sa Viva. Imagine, Five-year management with matching 10-picture deal ang exclusive contract na kanyang pinirmahan sa Viva Artists Agency (VAA) at sa Viva Films last Tuesday afternoon.

Matatandaang nine years siyang nakakontra sa Star Magic, ang talent management agency ng ABS-CBN.

Kahit VAA na raw ang mamamahala sa kanyang career, he would remain loyal with ABS CBN.

Ayon sa aktor, nag-usap naman daw sila nang maayos.

Now that he’s a Viva talent, it doesn’t mean that he would transfer to GMA-7.

ABS-CBN, according to Xian, has always been his home.

Nilinaw rin ni Xian na hindi raw maaapektohan ang tandem nila ni Kim Chiu.

“I’ve been always vocal about our tandem,” he stressed. “Hindi siya matatapos.

“I mean, the KimXi tandem will always be there.

“I’m sure, there’s gonna be a project lined up para sa KimXi tandem.”

Kasama ni Xian sa pagpirma niya ng kontra sa Viva sina Vic “Boss Vic” del Rosario, Veronique del Rosario-Corpus, at June Torrejon-Rufino. This was held at the board room of Viva Group of Companies at the Tektite Building, Ortigas Center, Pasig City.

Kapipirma palang, may pelikula na agad si Xian sa Viva. Ang Philippine adaptation ng Korean movie na Miss Granny, with the winsome actress Sarah Geronimo in the lead role, ang first movie ng aktor sa Viva Films.

Xian would delineate the role of a record producer who happens to be Sarah’s love interest in Miss Granny.

Excited na si Xian mag-shooting para sa pelikula dahil katuparan raw ito ng pangarap niyang makasama si Sarah sa isang movie project.

“I was given an opportunity to work with Sarah and James in their upcoming movie,” he enthused, “and I was very excited.

“Kasi, even a couple of years back, kapag tinatanong ako, sino ang mga gusto mo makapareha, I mean, to be able to work with Sarah, it’s already a very huge blessing.”

* * *

Sigrid Andrea Bernardo, to follow in Cathy Garcia Molina’s footsteps?

Nagkaroon pala ng problema sa working sched nina Ryza Cenon at JC Santos bago nila gawin ang Mr. & Mrs. Cruz.

Ito ang sinabi ni direk Sigrid at hindi raw siya pumayag magtrabaho hangga’t hindi naa-iron-out ang schedule ng dalawang bida ng pelikula niya sa Viva Films.

“Siyempre ang direktor, nasasaktan din ‘yan and naka-concentrate ka sa kuwento, sa pagdidirek mo,” she intoned. “Tapos, kapag hindi kayo nagkaayos ng artista mo, sobrang sakit talaga yun.”

Kinakabahan na raw si Direk Sigrid sa magiging reaksiyon ng mga tao at sa resulta ng premiere ng Mr. & Mrs. Cruz, na naganap last January 23, sa Cinema 7 ng SM Megamall.

Si Sigrid ang nagdirek ng 2017 surprise hit na Kita Kita, na pinagbidahan nina Alessandra de Rossi at Empoy Marquez.

Sa alegasyong siya raw ang susunod sa footsteps ni direk Cathy Garcia Molina, who is slated to retire since she plans to stay abroad

permanently. “I think, bawat direktor, may kanya-kanya ng estilo sa paggawa ng pelikula,” she asseverated. “So, sa tingin ko, hindi ako susunod sa yapak, kasi siya yun, e—Cathy Garcia Molina na siya.

“I can never be Cathy Garcia Molina, so iba yung sa akin.”

* * *

Mother Lily gustong i-produce muli si Kris Aquino

Sa exclusive interview kay Mother Lily sa appreciation dinner ng MMFF, she candidly admitted that she would want to produce another movie for Kris Aquino and that she’s missing her so very, very much.

On the side, she said she’s happy that her movie Haunted Forest made it as the number 4 top-grossing movie of the festival.

“Okay na ‘yan. At least naman I made profit. That’s why I said that ‘I became rich.’”

Sabi ni Mother, she wants all producers to make money. No more competition, wala nang inggitan. Basta, they’re all together for the money.

Is she happy with the performance of Jane Oineza, Raymart Santiago, and the rest of the gang in the movie?

“Ay yeah! They acted very well.”

Shifting the topic back to Kris Aquino, she said that she has some plans but she needs to talk to her first.

But why Kris?

“Well, I love her. I like her very much.”

Asked what she’s missing about Kris, she said that she’s missing her loving and caring ways.

If ever, what kind of movie does she plan to do for Kris?

“Pwedeng comedy,” she said in earnest.

* * *

Korina Sanchez, nagpaliwanag kung bakit nag-iba ang kanyang hitsura!

Sa latest Instagram post ni Ms. Korina Sanchez, sinabi niyang hindi naging madali ang proseso sa kanyang pagpapaganda.

She said it was beyond the “three-step process”.

Bago raw ang kanyang makeover, nag-diet muna siya and stayed disciplined with the kind of food that she eats.

Sa healthy lifestyle palang niya, she was able to lose 15 pounds already.

Ms. Korina wrote in her caption: “My husband and I took up an advanced deep sea diving course, we walked a LOT, we climbed mountains (literally). I do weights.”

Para naman sa kanyang tanned coloring, nagpaaraw raw siya para ma-maintain ang kanyang golden tan.

Nagsimula raw siyang mag-diet nu’ng 2016.

Pero napuna raw niyang nagsimulang mag-sag ang skin sa kanyang mukha.

Dito raw siya nagbalik sa Belo Medical Clinic para ayusin ang mga dapat ayusin.

Korina laid out the story behind her amazing transformation.

“Why do I look so ‘different’?” Korina asseverated. “Well, kasi I got thinner, I got darker, I curled my hair which I never did before, and I’ve also never shown as much skin as I did so publicly…”

Sabi pa niya, “Alam niyo na, a newscaster is always in corporate attire, balot na balot, haha!

“So, I guess you can say the change was ALL OVER. I think this is what makes the ‘change’ dramatic.”

* * *

Kakanta sina Maui Taylor, Sheree, Jeric Gonzales, Fabio Ide, Le Chazz at Beki La Fea

May pa-60s throwback ang All Star Videoke ngayong linggo! Sasalang sa butas ng kapalaran ang former hot babes na sina Maui Taylor at Sheree, ang mga hunk na sina Jeric Gonzales at Fabio Ide at ang mga stand up comedian na sina Le Chazz at Beki La Fea!

Pero sino sa anim na “Videoke Stars” ang haharap sa bida ng Sherlock Jr. at defending All Star Videoke champ na si Ruru Madrid?

Nasa kamay yan ng ating international Laglagers na sina Donald “Pekto” Trumpet at Miss U.S. of A na si Boobay!

Makiki-birit naman sa KalyeOke ang pambansang bae na si Alden Richards kasama sina Andre Paras, Boobsie, Gladys Guevarra, Julie Anne San Jose at ilan pang makukulit na biritero’t biritera ng Sunday Pinasaya!

Kaya samahan ang videoke tandem nina Solenn Heussaff at Betong Sumaya sa isa na namang linggong puno ng tawanan, laglagan at kantahan! All Star Videoke, Sunday after Daig Kayo ng Lola Ko sa GMA-7!

* * *

Maja Salvador, inilaan ang Disyembre para sa pamilya!

Ni-reject pala ng Wildflower star na si Maja Salvador ang offer na gumawa ng Metro Manila Film Festival entry.

And all because she wanted to pay her mom a visit during the Christmas break.

“May horror dapat for Metro Manila Film Fest,” she averred, “pero hindi ko talaga kaya, e.

“Ang December ko nilalaan ko for family time kasi nga tumotodo ako nang ibang buwan.

“Saka first time na hindi ko makakasama mommy ko nang Christmas and New Year kung tatanggap ako ng trabaho ng December.”

Maja’s mom, Thelma Andres, migrated to Canada right after she got married to a Canadian Roy Linklater last December 19, 2017.

“If isang taon siyang nasa Canada,” Maja asseverated, “isang taon na niyang hindi nakikita yung kapatid ko.

“Ayaw naming ma-feel niya na porke’t nasa Canada na siya, malayo na siya.

“Sabi ko nga, kapag may libre na buwan or hindi gaano ka-busy, pupunta-punta kami run, para naman yung pagpapakapagod mo ma-share mo sa mommy mo.”

Kapalit ng kanyang pagiging veritable hardworker sa soap niyang Wildflower ay sandamakmak na blessings.

Ngayong nasa last few weeks na ang kanilang soap, ang inaabangang kanilang paghaharap-harap.

“Ito na talaga yung final labanan na wala nang paganyan-ganyan,” she cooed. “Diretso nang laban kay Emilia, diretso nang laban kay Julio.

“Andaming pasabog! Nung nabasa ko yung script, ‘Ay, parang masasaktan ang lahat.’”

At this point, the characters of Arnaldo (RK Bagatsing), Helena aka Red Dragon (Zsa Zsa Padilla), and Raul (Wendell Ramos) have already died in the story.

Sa mga scenes na nag-viral, taas raw ang kanilang kamay sa writers at directors kasi lahat sila’y nag-iisip. Sila raw inaarte lang kung ano ang nasa script.

Proud rin daw siya on how their soap promoted “women empowerment.”

“Bihira ang babaeng lumalaban,” she said in earnest. “Ang tingin kasi sa babae dati, pang-asawa lang, bahay lang.

“Pero ngayon kasi pinakita rito, hindi lang si Lily, we have the characters of Ms. Aiko, Ms. Zsa Zsa, Ms. Sunshine (Cruz) na lumalaban sila sa buhay.

“Kung anong kaya ng lalaki, kaya rin ng mga babae.”

And with that, ito po ang Kuya Pete ninyo na nagsasabing, Christopher, my son, I love you very, very much, my love for you goes beyond eternity.

Adios. Mabalos. I always need you, Nhong!