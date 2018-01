Pinas, 3rd happiest country sa buong mundo

KUMBINSIDO ang Malakanyang na isa si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa dahilan kung bakit pumangatlo ang Pilipinas sa pinakamasayang bansa sa buong mundo.

Kasunod ito ng resulta ng 41st Annual Global End of the Year survey ng Gallup International kung saan naitala ang iskor na 84 sa net happiness score ng Pilipinas at kilalaning pangatlo sa pinakamasayang bansa kasunod ng Fiji at Colombia.

Ani Presidential Spokesperson Harry Roque, isang magandang balita para sa Pilipinas ngayong bagong taon ang pagiging pangatlo sa pinakasamasayang bansa sa buong mundo.

Aniya pa rin, bagama’t kilala na ang Pilipino sa pagiging masayahin at matatag, malinaw pa rin na tanggap ng publiko ang mga pagbabagong nararamdaman sa bansa sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Duterte.

Maituturing naman aniyang hamon sa pamahalaan ang panatilihin ang takbo at momentum sa paglago ng ekonomiya ng bansa at maramdaman ito ng lahat ng Pilipino.

Nauna rito, tiniyak ni Presidential Communications Secretary Martin Andanar na lalong pagsisikapan ng administrasyong Duterte na mabigyan ng mas masayang buhay ang mga Pinoy sa pamamagitan ng malagong ekonomiya, effective governance at lganap na kapayapaan.

Pahayag ito ni Sec. Andanar matapos ideklarang 3rd happiest country sa buong mundo ang Pilipinas ng Gallup.

Sinabi ni Andanar na sa kabila ng mga pinagdaanang pagsubok ng bansa sa kasaysayan, napatunayan pa rin ng mga Pilipino ang matinding pag-asa at kasiyahan.

Pinatunayan din ito aniya ng 41st Annual Global End of the Year Survey na nagpapakita ng positibong karakter ng mga Pinoy.