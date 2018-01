Piyansa ng Ex- Palawan gov pinababawi ng Ombudsman

PINABABAWI ng Office of the Ombudsman sa Sandiganbayan ang piyansa ni dating Palawan Gov. Joel Reyes na naunang dinesisyunan ng Court of Appeals matapos ang conviction sa kasong graft noong August 29, 2017.

Ang Ombudsman ay naghain ng Urgent Omnibus Motion noong January 8, tatlong araw matapos palayain si Reyes bunga ng kautusan ng Court of Appeals kasabay ng pagbasura sa kasong murder.

Ito ay matapos masangkot si Reyes sa diumano’y pagpatay sa broadcaster-environmentalist na si Gerry Ortega noong 2011.

Sinabi nina Deputy special prosecutor Omar L. Sagadal, Prosecution Bureau 3 acting director Arieta P. Say, at assistant special prosecutor Charmaine M. Calalang na pinayagan ng CA si Reyes na makalaya dahil sa kasong murder.

“The circumstances, however, have changed. With the advent of his release from detention in relation to the said murder case last 5 January 2018, the prosecution deems in necessary to file the foregoing omnibus motion,” ayon sa prosecution panel.

Si Reyes ay nahatulan ng Sandiganbayan dahil sa pagpayag n ito sa Small-Scale Mining Permit (SSMP) ng Olympic Mines and Development Corp (OMDC) na makapag-operate noong April 6, 2006 kahit lumabag ito sa mga kondisyong nakasaad sa permiso.

Si Reyes ay nahatulan ng anim hanggang walong taong pagkabilanggo at perpetual disqualification sa alinmang posisyon sa gobyerno. MELIZA MALUNTAG