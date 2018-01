Plaka ng mga motorsiklo lalakihan

DAHIL sa paglala ng krimeng kinasasangkutan ng riding in tandem, isinulong sa Kamara na lakihan ang mga plate number ng mga motorsiklo.

Ito ay upang mas maging madaling makita o ma-identify ang plaka ng motorsiklo na malaking tulong sa pagsusuplong sa mga awtoridad.

Sa joint hearing ng House Committee on Transportation at House Committee on Public Order and Safety ay pangunahing natalakay ang ukol sa specifications at kung anong uri ng plate number ang nararapat.

Ipinakita ni Land Transportation Office Director Francis Almora ang modelong may sukat na 8×9 inches, na higit na mas malaki kumpara sa kasalukuyang 4×8 motrocycle plate.

Sinabi ni Almora na nararapat lamang ang ganito kalaking plate sa likod at sa harapan ng motrosiklo.

Ngunit higit na naging isyu dito ang safety o kaligtasan, hindi lamang ng mga taong nakasakay sa motor kundi maging ng publiko na rin, dahil sa maaari umanong mabaklas ang plate at makatama sa ibang tao.

Sa ngayon ay may tatlong panukala sa klase ng plate number ang tatalakayin ng binuong technical working group, una ay ang suggestion ng lto, ikalawa ay ang europe plate model at ang ikatlo ay ang motorcycle decal, na ayon sa motorcycle development program participations association, ay ang pinakaligtas.

Tatalakayin ng binuong TWG ang magiging sukat ng plate number at iba pang safety issues kaugnay nito. MELIZA MALUNTAG