Public school teachers may umento sa sahod

SUNOD na magkakaroon ng pagtataas o umento sa kanilang sahod ang mga guro sa pampublikong paaralan matapos ang mga sundalo at pulis.

Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque, na nakapaloob ito sa ikalawang tax reform package na balak ipasa ng administrasyon sa unang bahagi ng 2018.

“He did not say how much but he says that they will have to be tangible results of any implementation of the second tax reform package and he said that that should be the increase in teachers’ salary,” ani Sec. Roque.

Kaugnay nito, inatasan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang Department of Budget and Management (DBM) at iba pang ahensya ng pamahalaan na hanapan ng paraan para maisakaturapan ang nasabing salary increase ng mga guro.

“Judging by what he wanted for the PNP and the AFP, it could be that he is also aiming to double the entry salary for teachers,” ayon kay Sec. Roque.

Sa ulat, bala ng Department of Finance na ipasa na sa kongreso ngayong buwan ang ikalawang bahagi ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN) law.

Ito ay kasunod ng paglagda ni Pangulong Rodrigo Duterte sa unang package kung saan ay binabaan nito ang personal income tax habang tumaas naman ang value-added tax base.

Ayon kay Finance Secretary Carlos Dominguez III, ito na ang susunod na hakbang para sa comprehensive tax reform program.

Sa ilalim ng ikalawang package, iminungkahi ng gobyerno na babaan ang corporate income tax rate sa 25 percent mula sa dating 30 percent.

Nais rin nito na ayusin ang fiscal incentives na nagdudulot umano ng revenue leakages.

Napag-alaman na mayroong 5 bahagi ang tax reform packages kung saan ang layon nitong baguhin ang buong sistema ng buwis sa bansa. KRIS JOSE