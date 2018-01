Rude, racist at insensitive!

MARAMING netizens ang nagalit at nainis kay Robin Padilla dahil sa mistulang panghihiya nito nung Sabado ng gabi sa isang South Korean na nag-o-audition sa “Pilipinas Got Talent” (PGT) na hindi marunong mag-Tagalog. Isa si Robin sa mga hurado sa PTG na isang competition show sa Kapamilya network tuwing Sabado at Linggo ng gabi.

Sa paghuhusga ng ilang netizens, parang binastos ni Robin ang contestant na banyaga.

Ang contestant ay si Kim Jiwan, na lumaki at nag-aral sa Pilipinas pero ‘di natutong mag-Tagalog. Sa simula pa lang ng interbyu ng mga judge ay ipinahalata na ni Kim na ‘di siya marunong mag-Tagalog.

Ipinakilala n’ya ang girlfriend n’ya na isang Pinay kaya’t bigla siyang tinanong ni Vice Ganda, na isa rin sa mga judge, “Do you speak Tagalog?”

Sumagot si Kim na: “No, because they didn’t teach it at the international school.”

Ang isang international school ay mas maraming estudyanteng foreigner na mayayaman at ilang Pinoy na ubod din ng yaman. (Ang mag-sweetheart na sina Liza Soberano at Enrique Gil ay parehong nag-aaral sa isang international school).

Sinabihan siya ni Vice na mag-perform na ang Korean dahil inakala ni Vice na makakapag-Tagalog rin ang foreigner pag nag-perform na ito.

Pero “nagkamali” ang contestant na lapitan si Robin para hilingin na mag-participate ang actor sa magic trick na gagawin n’ya.

Agad na tumanggi si Robin. Sumagot siya na: “Look at the back. It says ‘Pilipinas Got Talent.’ You are in the Philippines. You should speak Tagalog first before you could use me.”

Pero biglang sumingit ang isa pang judge, si Angel Locsin, at nagprisintang turuan si Kim ng ilang sentences sa Tagalog para mapakiusapan nito si Robin.

Sa paglaon ay pumayag din naman ang napakapopular na aktor.

Nakapasok din naman sa magiging official contestant ng show si Kim. Tinanggap naman siya ni Robin, pati na nina Angel at Vice. Ang dating ABS-CBN president lang na si Freddie Garcia ang ‘di bumoto na tanggapin siya. Wala naman daw bagong ipinakita si Kim, ayon kay Freddie.

Pero ilang minuto lang pagkatapos ng TV show ay nagsimula ng magpahayag sa social media ang mga nanood nito.

“Rude,” “racist,” at “insensitive” ang deskripsyon ng maraming netizens sa ginawa ni Robin. Ipinahayag nila ang reaksyon nila sa ginawa ni Robin sa pamamagitan ng kanilang Instagram, Twitter, at Facebook accounts.

Yung iba ay nagsabing hindi naman talaga requirement sa ano mang entertainment TV show na Tagalog lang ang gamitin sa pagsasalita. Marami rin naman tayong hosts, singers, at artistang pa-Ingles-Ingles.

May mga nagpahayag din na dahil sa ginawa na yon ni Robin, posibleng gantihan ang mga Pinoy sa ibang bansa na “bastusin” at pilitin din ang mga ito na makipag-usap gamit ang wika sa bansang iyon.

Samantala, may ilang netizens naman na hindi ang ginawa ni Robin ang pinuna kundi ang pagiging mabait ni Angel Locsin sa pagtuturo n’ya sa South Korean contestant ng ilang sentences sa Tagalog para makiusap ito kay Robin.

Maraming pamumuna sa social media na nasa Ingles na mali-mali rin naman ang grammar at konstruksyon ng mga pangungusap, bukod pa sa nagmumura at nambabastos rin. Walang censorship at editor sa social media outlets kaya kung anu-ano lang ang lumalabas sa mga iyon. Nakakalibang din naman kahit paano ang mga isinusulat ng netizens.

* * * *

Wala rin namang matinding ipekto sa rating ng ano mang TV show sa Pilipinas ang puna at panlalait ng mga netizen sa nagaganap sa bawat pagtatanghal. Kapag gusto ng madla ang isang TV show gaano man kagaspang ito, kahit anong panlalait ang gawin sa mga iyon, nanatiling mataas ang ratings ng mga iyon: marami pa rin ang patuloy na nanonood ng mga iyon.

Gaya rin yan ng mga review sa mga pelikula sa sinehan. Anumang negatibong reviews at gaano man karami ang lumabas laban sa Gandarrapido nina Vice Ganda at Daniel Padilla, pati na sa Ang Panday ni Coco Martin, ang mga ito pa rin ang nanguna sa kita sa 2017 Metro Manila Film Festival.

Ang mga netizen na mali-mali mag-Ingles at magaspang, bastos ang lengguwahe ay ibinubuyangyang lang ang kamangmangan at kabalahuraan nila.

Halos sigurado rin na hindi makakaapekto sa viewership ng bagong teleserye ni Robin sa Kapamilya network, ang Sana Dalawa ang Puso, ang panlalait sa kanya ng netizens. Kasama ni Robin sa bagong panggabing teleserye sina Jodi Sta. Maria at Richard Yap. SHOWBYTES/DANNY VIBAS