Sa lahat ng naging magdyowa, sila lang ang friends!

XPOSED

ni Roldan Castro

BINURA ni Joross Gamboa ang larawan na kasama sina Sarah Geronimo at Matteo Guidecilli sa kanyang Instagram Account? May caption kasi na “I love this couple…I know something great will happen to these 2 this 2018. God is Good!”Nagkaroon ng conclusion at mga katanungan kung pakakasal na ba ngayong 2018 sina Sarah at Matteo? Mukhang may nangangamoy na wedding proposal.

“Hindi! Kaya ko nga pina-delete baka magmukha akong nangunguna. Ha!ha!ha! Di ‘yun kasi ang ibig kong sabihin,” paliwanag niya nang i-text namin siya.

Si Joross ay napanonood ngayon sa “La Luna Sangre” at pelikulang “Ang Dalawang Mrs. Reyes”.

* * *

Binasag na ni Carlo Aquino ang katahimikan dahil inamin niyang hiwalay na sila ng girlfriend niyang si Kristine Nieto. Almost two months na siyang single.

Marami ang nalulungkot dahil kasal na lang ang kulang sa kanila ni Kristine Nieto. Ano nang idetalye ni Carlo kung ano ang nangyari sa kanila. Pero sad to say, pati ang burger business nilang dalawa ay wala na rin.

Natawa na rin si Carlo nang tanungin kung bahagi ba ng pagmo-move on niya ay ang pagpunta sa Sagada. Nagi-enjoy kasi siya ngayon sa pagmo-motor at ito ang bago niyang kinababaliwan.Iba raw ang freedom na nararamdaman niya pag nagmo-motor.

Anyway, dahil single ngayon si Carlo, nagulat kami sa comments ng mga fans at netizens na nakapanood ng kanyang interview sa aming Roldan Castro Youtube Channel.

Karamihan ay gustong magkabalikan sila ni Angelica Panganiban na single rin ngayon. ‘Yung iba ay nagre-request pa na magsama sila sa pelikula. May nagsasabi rin na bagay raw sina Carlo at Angelica.

Natawa si Carlo bago sumagot : “Hindi… kung project, oo naman. Sana, sana… Kasi ‘yung huli namin ay sa MMK pa. So kung sakali, may production na sila di ba, yung Brightbulb? So, sana mag-produce sila ng movie namin, hahaha! Pero music videos pa lang yata ang ginagawa nila, pero sana talaga, gusto ko siyang makatrabaho uli, sa big screen o kahit sa TV.”

Ano ang nami-miss niya kay Angelica?

“Kay Angel? Yung pagiging masiyahin niya. Very light kasi siya eh, kapag nagkikita kami. ‘Yung ganoon,” sambit niya nang makausap namin siya sa meet and greet sa grand opening ng BeauteLab by Beautederm sa tabi ng Fariñas Trans Terminal, Lacson St, Manila na pagmamay-ari ni Matt Evans. Isa rin kasi si Carlo sa ambassador ng Beautederm ni CEO/ owner Ms. Rhea Tan.

Posible ba na ang isang puppy love’ first love, hindi pa rin nawawala pagkatapos ng ilang panahon?

“Oo naman, oo naman. Mayroon at mayroon talaga, yung special place in my heart? Kay Angelica? Siyempre naging magkaibigan kami, ‘tsaka paulit-ulit nga niyang sinasabi na sa lahat ng naging ex niya, ako lang ‘yung naging kaibigan niya. So ayaw kong sirain iyon, tine-treasure ko iyon siyempre,” tugon pa niya.

Ilang years rin sila?

“Six,” aniya.

‘Yun kaya ang pumipigil kay Carlo na diskartehan ulit si Angelica dahil ayaw niyang isapalaran ang friendship nila?

“Puwede, oo… Kasi noon ilang beses ko rin nasak (nasaktan)… hahaha! So, ayaw kong mawala,” deklara niya.

Ganoon din ba ang situwasyon niya ngayon sa huling nakarelasyon niya… nakasakit ba siya?

“Ngayon?…nakasakit ako,” pag-amin niya.

‘Yung latest..nasaktan niya?

“Oo, nasaktan ko. Pero, hanggang doon na lang tayo,” deklara pa ni Carlo.

Nilinaw rin niya na walang third party sa paghihiwalay nila ni Kristine.

Pak!

* * *

Walang problema sa baguhang recording artist na si Martin V. (Venegas sa tunay na buhay)kung sakaling maka-loveteam niya si Kiray Celis.

“Kung dun po ang umpisa ng career ko, bakit hindi?,” pakli niya

Kasabay din kasi ng paglabas ng kanyang single na “My One and Lodi” ay ang nakatutuwang MTV niya. Si Kiray kasi ang kanyang partner at may pasabog sa ending.

Gustong sumikat ni Martin V. para patunayan niya sa mga taong nanliliit sa kanyang kakayahan na kaya niyang ma-penetrate ang showbiz. Nagsisikap daw siya para may marating.

Anwyay, havey ang single ni Martin V. na “My One and Lodi”. Sa lyrics nito ay mapapakinggang ang mga usong salita na ‘Petmalu’ at ‘Werpa’. Swak ito sa mga type na kanta ng mga millennials.

Ang naturang kanta ay sinulat ni Direk Joven Tan at ire-release sa Digital Store ng Star Music.

Si Martin V. ay dating child star ng Viva Films at ngayon ay binata na. Lumabas siyang young Martin Escudero sa ‘Moron 5’ at mga commercials gaya ng Jollibee, Ajinomoto, Anchor Milk.

“Sa TV naman po nakasama ako sa ‘Once Upon A Time’ ‘ yung ka’y Andrea Brillantes po .

Si Andrea at si Liza Soberano ang crush niya sa showbiz.

Pero inamin niya na hindi pa siya nagkaka-girlfriend. Hindi pa raw niya na-experience ‘yung kuwento ng kanta niyang “My One and Lodi” na naghahabol sa babae.

Sino naman ang idol niya pagdating sa pagkanta?

“Dito po sa Pilipinas si James Reid , pagdating sa International si Justine Bieber ,” tugon niya.

