Samar mayor, ipinasuspinde ng Ombudsman

IPINASUSUSPINDE ng Office of the Ombudsman si Talalora, Samar Mayor Leonilo Costelo kaugnay ng kasong simple neglect of duty at dalawang counts ng paglabag sa Revised Penal Code.

Sa imbestigasyon ng Ombudsman, lumabas na tumanggap ng may higit P380,000 cash advance si Costelo noong 2014 para sa isang forum at budget para sa relief operations, na hanggang ngayon ay hindi pa ayos ang mga dokumentong kailangan dito.

Nauna ng nagbigay ng kanyang counter affidavit ang alkalde na nagsabing ang dahilan sa nasabing delay ay dahil sa pag-reconstruct ng mga dokumentong kailangan para sa liquidation na aniya’y kasamang nasalanta noon ng bagyong Ruby.

Ibinasura ito ng Ombudsman, at sinabi sa resolusyong bago pa man nanalanta noon ang bagyo ay attached na ang nasabing cash advance, gayundin ang pagpapa-suspinde rito ng tatlong buwan sa kanyang tanggapan. JOHNNY ARASGA