Sayang na pelikula!

TIMMYDORA ni Timmy Basil

NANGHIHINAYANG ako dahil noong ipinalabas sa isang local filmfest ang pelikula ni Iza Calzado na pinamagatang “Bliss” ay hindi ito masyadong na-promote at very limited lang ang sinehan na pinaglabasan nito. After a few weeks, hayon at tumanggap si Iza ng karangalan sa abroad dahil sa pelikulang ito.

Sa tingin ko, ito na ang pinaka-seksing pelikula ni Iza .

Nagpakita siya rito ng boobs, di ko lng sure kung kanya talaga yun o may double.

At ilang beses na may eksena na kinakain nung nurse (na titibo-tibo pala ) ang keps ni Iza. Of course, hindi graphic pero nakakaelya pa rin.

Maganda ang editing ng naturang pelikula, it’s a think film, kailangang mag-isip ka talaga para malaman mo ang itinatakbo ng pelikula at bakit ganun ang pagkaka-edit.

Kasama niya rito sina Ian Veneracion, TJ Trinidad, Michael de Mesa (in a gay role), Audie Gemora,Stephanie Sol, Adrienne Vergara (ang nurse na kumain-kain sa keps ni Iza) at Shamaine Centenera sa direksiyon si Jerrold Tarug.

Sana muli itong ipalabas dahil nagandahan ako at alam kung only very few viewed this film.

Para roon sa nakararaming hindi pa napanood ito ay may chance sila itong mapanood. Wala rin kasing DVD nito eh maski sa bangke-ta.

***

May isang greeting video si Alden Richards na viral ngayon sa social media. Ewan ko kung sino ang nag-request kay Alden, basta ang binati niya ay si Lara and then mayroong isang babae sa likod na nagsasalita, although wala na sa frame si Alden pero may nagsabi na “gagah, narinig ka”.

Same voice ito ni Alden kaya malamang na si Alden iyon.

Pero iyon na at pinagpiyestahan na nila.

Eh, kahit naman artista si Alden pero keri din naman niyang magsalita ng ganyang klaseng word dahil nga tao pa rin naman siya.

Eh alangan namang sabihin ni Alden na “gago, narinig ka” eh babae yung nagsalita.

Para sa akin, kahit araw-araw pa itong sasabihin ni Alden ay hindi ito magkaroon ni katiting man lang na epekto sa aking paghanga kay Alden bilang tao at bilang aktor.

Let us remember na tao lang naman kasi ang mga artista na minsan ay nakauusal din ng mga salitang di kaaya-aya sa pandinig. Bakit, tayong mga ordinaryo people lang ba ang marunong ng ganyan? Sila din naman.

Don’t worry Alden, walang epek ito sa akin.

Actually, I find it cute hehehehe.