SHALE OIL AT LIKAS NA YAMAN NG PINAS

PINUPURSIGE ng pamahalaang Amerika ang pagkakaroon ng sariling langis para sa pag-andar ng kanilang mga makina na gulugod ng kanilang pambansang ekonomiya bilang industriyalisadong bansa.

Mayroon na silang 11-milyong barrel na shaleoil kung tawagin na katumbas ng crude oil na nanggagaling sa mga bansang bumubuo ng Organization of Petroleum Exporting Countries o OPEC.

Bagama’t may pagkakaiba sa shaleoil at crude oil, pareho ang dalawa gamit: bilang fuel o gatong o pampaandar at pampatakbo ng mga makina – gasolina man o diesel o krudo.

MAGANDANG BUNGA

Napakaganda ang ibinunga ng pagkalkal ng mga Kano sa sarili nilang deposito ng langis na shaleoil.

Nagmura ang gasolina sa Amerika ng nasa 30 porsyento bawat litro. Sa presyong Pinas, kung halimbawang P30 ang bawat litro, mahigit P20 na lang.

Dahil sa paglago ng pagkalkal ng shale oil, may mga lugar sa Amerika na halos wala nang tambay at may trabaho ang lahat.

Ang isa pang maganda, kumukuha ang mga kumpanya ng mga trabahador sa ibang mga lugar para lang may magtrabaho at binibigyan ang mga ito ng mga napakatataas na sahod.

Ngayon ay nakikipagkumpetensya na ang mga kumpanyang langis sa mga bansang OPEC sa pagbebenta ng mga gasolina, diesel at krudo kahit sa Asya, kabilang ang Pilipinas.

NATURAL GAS

Kakamba ng shale oil ang mga natural gas sa mga minahan.

Parang katulad sa deposito ng natural gas natin sa Malampaya, Palawan.

Bukod sa natural gas na namimina sa Malampaya, sinimulan na ring minahin ang langis o crude oil na natatagpuan sa mga deposito ng natural gas natin.

Ganito rin sa Amerika at nagsisimula na ring higanteng producer ang Amerika ng natural gas.

Ang Russia ang pinakamalaking producer ng shale oil ngunit ngayon ang napapantayan na ng Amerika.

SINUSUBUKANG PATAYIN

Para sa kaalaman ng lahat, kaya binaha ng OPEC ang merkado ng langis nitong nakaraang mga taon, kasama na ang Amerika, ay dahil gusto nilang mamatay ang industriyang shale oil.

Pero hindi nagpatinag ang mga Kano at nagmina sila nang nagmina at nag-convert ng shale oil na maging gasolina, diesel at krudo.

Dahil sa pagbagsak ng presyo ng langis sa kagagawan ng OPEC, tumigil na rin mismo ito dahil sa krisis na nilikha ng kompetisyon nila sa shale oil.

Nagkandalugi-lugi ang mga taga-OPEC at ngayo’y lumalaban na lang sila ng presyuhan at taktikahan sa agawan sa mga merkado o bentahan ng langis.

PHILIPPINE RISE

Malaki ang paniniwalang puno ng langis at natural gas ang Philippine o Benham Rise na bahagi ng lalawigang Isabela.

Gayundin na malaki ang depositong langis na matatagpuan sa Liguasan Marsh sa gitnang Mindanao.

Kung meron tayong Malampaya natugal gas, ang mga malalaking ugat nito ay matatagpuan din sa mga isla na sakop natin sa West Philippine Sea.

Napakapursige si Pangulong Rodrigo Duterte sa pag-aangat ng maka-Filipinong interes sa langis at natural gas sa mga nasasakupan nating lugar, isla at karagatan.

Ang tanong ngayon: Nasasabayan ba ng ibang mga opisyal ng ating bansa ang mga hakbang ng Pangulo?

Ang nasa isipan ng Pangulo ay: Dapat para sa kapakinabangan ng lahat ang mga likas na yamang ito.

SILA-SILA LANG

Kung matatandaan ninyo, mga Bro, may mga opisyal ng gobyerno noong nakaraang administrasyon na masisipag sa pagkontak at pakikisosyo sa mga dayuhan para magkalkal ng naturang mga yaman sa nabanggit na nating mga lugar.

Sarili nila at sarili nilang mga kumpanya ang kanilang mga dala-dala sa pakikipag-usap at naiiwan ang interes ng sambayanan.

Ang interes pa ngang ito ang pinaniniwalaang isa sa mga dahilan kung bakit gustong manumbalik sa poder ang mga nakaraang opisyal.

‘Yun bang === gusto nilang maipagpatuloy ang mga pagmimina na sila-sila lang ang makikinabang.

At nakapaglalaway naman talaga ang multi-bilyong kita sa mga negosyong langis at natural gas.

GUMISING LAHAT

Dapat gumising ang lahat ng Pinoy.

Lumahok sa pag-alam sa mga kayamanan ng bansa at lumahok kung paano pagyayamanin ang mga ito, pakikinabangan at gagamitin para sa kapakanan ng buong bayan.

Hindi na dapat pairalin pa ang mga pansariling interes at kung may magpapairal man nito, hindi sila dapat bigyan ng puwang ng pamahalaan, lalo na ang taumbayan.

Dumating na ang panahon na igiit natin ang pambansang interes sa lahat ng likas na yaman ng mahal kong Pinas.

ULTIMATUM/BENNY ANTIPORDA