Siga sa Port Area itinumba

ITINUMBA ang 26-anyos na lalaki na sinasabing siga sa lugar nang tadtarin ng bala sa katawan ng kaaway nito sa Port Area, Maynila kagabi.

Hindi na umabot nang buhay sa Gat Andres Bonifacio Hospital si Sol Amil, walang trabaho ng Block 1, Aplaya, Baseco compound, Port Area, Manila dahil sa limang tama ng bala sa katawan.

Pinaghahanap naman ng pulisya ang suspek na si Rannie Tarrayo, alias Nonoy Topak, tinatayang 40-45 anyos, walang trabaho ng Block 1 Gasangan, Baseco compound, Port Area, Manila na tumakas dala ang baril na ginamit matapos ang pamamaril.

Sa report, alas-6:00 ng gabi nang naganap ang insidente sa harapan ng isang bahay sa 670 Block 1 Aplaya, Baseco compound, Port Area, Manila.

Sa salaysay ng saksing si Deorita Pelenio, 49, isang street sweeper, na bago ang pamamaril ay napansin niya ang biktima at suspek na nag-uusap.

Ilang sandali pa nang nakarinig siya ng magkasunod na putok ng baril at nang lingunin ay nakita ang biktima na duguang nakahandusay sa semento habang nakatayo pa ang suspek hawak ang baril at nagsabing “Ano, p_ina mo, buhay ka pa” at muling pinaputukan ang nakahandusay na biktima at nang matiyak na wala nang buhay ay kaswal lang na lumakad papalayo ang suspek.

Ilang sandali pa ay dumating ang live-in partner ng biktima na si Diana Bremon na nagdala sa kanya sa ospital.

Sinasabing ang biktima ay siga sa nasabing lugar.

Inaalam pa ng pulisya ang motibo sa pagpatay. JOCELYN TABANGCURA-DOMENDEN