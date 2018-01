Solid ang friendship nina Jinggoy at Bong!

BIGAY-todo ang suporta ni former Senator Jinggoy Estrada sa kanyang kaibigan at dati ring Senador na si Ramon ‘Bong’ Revilla Jr.

Halos araw-araw rin kasi ay dinadalawa niya sa PNP Custodial Center si Bong kahit tatlong buwan nang nakalaya si Jinggoy.

Present din si Jinggoy nu’ng umuwi si Sen. Bong sa kanyang pamilya sa Imus, Cavite.

Dasal raw Sen. Jinggoy ngayong Pasko ay ang makalabas na ng PNP Custodial Center ang kanyang kaibigan.

Hindi na raw niya ipinagdarasal ang kanyang sarili dahil nakuha na niyanng ipinapanalangin niya noon.

“Alam ninyo napakapahirap noong kami’y nasa loob ng kulungan lalung-lalo na ngayon, masikip sa loob. Ang tanging sandalan na lamang namin ay ang aming pamilya. Ang aking asawa, pamilya ni Bong, sila ang aming sandalan,” lahad ni Jinggoy.

Kumukuha rin daw sila ng lakas ng loob sa mga taong bumibisita sa kanila ni Sen. Bong lalo na ang mga taga-Cavite na halos lingo-linggo ay nandoon.

“Sinabi ni Bong nu’ng nakalaya ako three months ago, para siyang nalungkot. Huwag ka namang malungkot, halos araw-araw rin ako’ng nasa Crame. At kahit kailan, hinding-hindi kita pwedeng pabayaan.”

Isa lang daw ang panalangin ni Jinggoy at ‘yun ay ang makalaya na ang kaibigan niyang si Bong sa lalong madaling panahon.

“Sa aking kaibigan, gagawin ko ang lahat para makatulong sa ‘yo, para makalabas ka roon sa kulungan na ‘yun. At ah, tandanaan mo, kung merong FPJ at Joseph Estrada, merong Bong Revilla at Jinggoy Estrada,” madiing sabi pa niya.

Malayo na ang narating ni Yul Servo bilang artista at politiko.

Nakuha na halos ni Yul ang Best Actor different local award-giving bodies at nakasungkit na rin ng tropeyo sa ibang international film festivals. And yet, he remained humble as an artist and a person.

At kahit nasa mundo n siya ng politika, nananatili ang kababaan ng kanyang loob.

Mula sa pagiging Konsehal hanggang maging Kongresista sa 3rd District ng Manila, hindi niya nakalimutan ni Yul na pasalamatan ang mga manunulat na nakasama at nakatulong sa kanya bilang baguhang artista noon hanggang ngayon.

Very fulfilling para kay Yul ang pagkaka-upo niya bilang Congressman sa 3rd District ng Maynila.

Isang taon pa lang siyang nakaupo, sandamakmak na agad ang naitayong istruktura, naipagawang institusyon at naipatupad na batas.

Harinawang magtuluy-tuloy ang tagumpay ni Yul sa politika.

Harinawang magtuluy-tuloy ang tagumpay ni Yul sa politika.

Maging instrument nawa siya para sa lalo pa'ng ikaaangat hindi lang ng kanyang distrito kundi pati na rin sa local movie industry.