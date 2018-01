SSS, NAGLAAN NG P2.55B PARA SA CALAMITY RELIEF ASSISTANCE

NAGLAAN ang Social Security System (SSS) ng P2.22 bilyon para sa calamity loan assistance at advance-three month pension para sa halos 200,000 aktibong miyembro at pensiyonadong naapektuhan ng bagyong Urduja at Vinta noong nakalipas na taon.

Sinabi ni SSS President at Chief Executive Officer Emmanuel F. Dooc na mag-aalok ng Calamity Loan, Advance Three-month Pension at Direct House Repair and Improvement Loan ang SSS simula Enero 23.

“Sa kasamaang palad ay hinagupit tayo ng magkasunod na kalamidad noong bakasyon. Kaya’t ipinapaabot namin ang pinansyal na tulong sa mga miyembro at pensiyonado sa mga apektadong lugar dahil sa lawak ng pinsalang iniwan ng mga nasabing bagyo,” sabi ni Dooc.

Ang calamity loan assistance program (CLAP) ay isang bagong loan at hiwalay ito sa regular na salary loan na kung saan maaaring humiram ang mga miyembro hanggang P16,000 kung nagbabayad sila ng kontribusyon batay sa pinakamataas na monthly salary credit.

“Maaaring bayaran ang calamity loan sa loob ng dalawang taon na may katumbas na monthly installments at interes na 10% kada taon at 1% multa kada buwan kung hindi nakapagbayad sa takdang panahon ang miyembro. Upang mabawasan ang kanilang gastusin, napagdesisyonan namin na tanggalin ang 1% service fee,” dagdag ni Dooc.

Kwalipikado ang mga miyembrong may tirahan o ari-arian sa idineklarang calamity area ng National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC). Ang nasabing kwalipikasyon ay angkop sa tatlong calamity assistance program, maliban sa CLAP na kung saan kailangan makapaghulog 36 kontribusyon, anim dito ay dapat nabayaran sa loob ng 12 buwan bago ang petsa ng aplikasyon.

Binigyang-diin din ni Dooc na ang OFW-members na nakatira sa idineklarang calamity area ay maaari din mag-apply sa calamity loan assistance. Magbigay lamang ng authorization letter sa kanilang kinatawan upang makapag-apply sa CLAP.

Batay sa datos ng SSS, nasa 667,513 miyembrong nagbabayad ng kontribusyon sa SSS ang naapektuhan ng Bagyong Vinta noong Disyembre 12 at Bagyong Urduja noong Disyembre 21.

Sa kabuuang bilang ng mga apektado, 66,000 sa mga ito ang maaaring mag-avail ng calamity loan na may monthly salary credit na P10,000. HILDA ONG