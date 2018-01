Taas-suweldo ipatutupad sa Region 1

MAGANDANG balita para sa minimum wage earners sa Region 1 dahil makatatanggap sila ng taas-suweldo simula sa Huwebes, Enero 25.

Inanunsyo ng Department of Labor and Employment (DOLE)-Regional Office I na nag-isyu na ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board-1 ng Wage Order RB1-19 at ng Implementing Rules and Regulations nito, na nag-aapruba ng P30 increase sa daily wages ng mga manggagawa sa mga Large Non-Agriculture and Commercial Fishing Establishments.

Ang mga manggagawa naman sa Medium Non-Agriculture Establishments ay makatatanggap ng P20 dagdag sa sahod, habang ang mga nasa Small and Micro Establishments at Agriculture (Plantation and Non-plantation) ay tatanggap naman ng P13 kada araw na increase.

Ayon kay RTWPB-1 Chair at DOLE-RO I Regional Director Nathaniel V. Lacambra, sakop ng bagong wage hike ang lahat ng manggagawa o empleyado sa pribadong sector, maging anuman ang kanilang posisyon, designasyon o estado ng employment at pamamaraan kung paano binabayaran ang kanilang sahod.

Hindi naman sakop ng kautusan ang mga kasambahay o domestic workers; mga taong nagbibigay ng personal service sa ibang tao, tulad ng mga family drivers; at mga manggagawa at empleyado ng mga rehistradong Barangay Micro Business Enterprises (BMBE) na may Certificates of Authority alinsunod sa Republic Act 9178.

“The Board has thought that the new wage adjustments will help set off the anticipated effects of price hikes on the living conditions of our minimum wage earners starting this year,” ani Lacambra.

Sa ilalim ng existing Wage Order RB1-18, ang daily minimum wage rates ay mula P243 hanggang P280, depende sa uri ng industriya.

Sa pagbuo ng bagong wage order, ikinonsidera aniya ng Board ang lahat ng socio-economic conditions ng rehiyon, gayundin ang viability ng iba’t ibang negosyo.

Nagsagawa rin sila ng public consultations noong Oktubre 23, 26 at 27, 2017 sa Pangasinan, La Union at Ilocos provinces, upang kunin ang posisyon ng labor at management sectors.

Ang RTWPB-I ay binubo nina Lacambra, bilang Chairperson; DTI Regional Director Florante O. Leal at NEDA Regional Director Nestor G. Rillon, Vice-Chairpersons na kumakatawan sa government sector; Jerry V. Parlan at Salvador R. Poserio, na kumakatawan sa management sector; at Eliseo P. Flora at Catherine Q. Pangan, na kumakatawan naman sa labor sector. MACS BORJA