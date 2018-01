Tambalang Nora at Vilma under Star Cinema?

EXCITED agad ang fans sa balitang may gagawing pelikula ang Star For All Seasons Vilma Santos at ang Superstar na si Nora Aunor under Star Cinema this year.

Kung meron at matuloy ang project nila sa Star Cinema, wish namin na isali sa susunod na Metro Manila Filmfest ang movie nina Cong. Vi at Nora. Sobrang tagal na since parehong may movie sa MMFF sina Cong Vi at Nora.

Ang saya-saya kaya sa tuwing magkakasalpukan sa MMFF ang pelikula ng dalawang movie queens. Pati ang awards night ng MMFF talaga namang inaabangan at dinadagsa ng fans ang venue noon.

Last year, hindi man siya nakita o napanood sa big screen during the MMFF, may malaking partisipasyon naman si Cong. Vi bilang isa bagong members ng 2017 MMFF Executive Committee. Kasabay niyang napili bilang bagong member si Sen. Grace Poe.

We tried to get Cong. Vilma’s reaction tungkol sa naka-line-up na movie for her with Nora sa Star Cinema this year through Jojo Lim, ang president ng Vilma Santos Solid International.

Say ni Cong. Vi kay Jojo through text, “Nope!! Wala pa akong nakakausap plus got really very busy ng November/December!!! Now pa lang ako naka-break itong holidays.”

Samantala, marami ang nag-like at natuwa sa ipinost na picture nila ng anak niyang si Luis Manzano kasama ang kanyang girlfriend na si Jessy Mendiola. Kuha ang larawan nilang tatlo sa bahay ni Cong. Vilma at Sen. Ralph Recto sa Ayala, Alabang nu’ng Noche Buena.

In fairness, kay gandang tingnan nina Cong. Vi, Luis at Jessy sa picture, huh!

Parang nakikini-kinita namin kung gaano kakyut at kaganda ng magiging baby nina Luis at Jessy.

—oooOooo—

Sa aming huling tsikahan with Bacoor City Mayor Lani Mercado-Revilla inamin niya na nami-miss din niya ang pag-arte. Open naman daw siya sa mga offer. Kaya ang ang lagi niyang first consideration ay ‘yung schedule.

As we all know, bilang ‘ina’ ng bayan ng Bacoor, ang dami-rami rin niyang inaasikaso at puno rin ang kanyang calendar ng iba’t ibang events sa kanyang bayan.

Gaya na lamang nu’ng in-offer siya to do a role para sa “Maalaala Mo Kaya” last month. Gustung-gusto niya ‘yung role and ‘yung show. But the thing is, may naka-block na sa kanyang schedule para sa araw ng taping sana for MMK.

Nanghihinayang man, walang magawa si Mayor Lani. She just hope na may mga darating pa na offer sa kanya at kakasihan siya ng panahon na makaarte muli.

Pero sa ngayon, nais muna syempre ni Mayor Lani na makalabas na ng PNP Custodial Center ang kanyang mister na si former Senator Ramon ‘Bong’ Revilla, Jr.

And speaking of “Maalaala Mo Kaya,” isa si Alma Moreno sa mga gaganap na “ina-inahan” sa episode ng Asia’s longest drama anthology ngayong Sabado sa ABS-CBN. Bihira ang pagkakataon na makalabas si Alma sa programa ni Charo Santos, huh!

For sure, punung-puno ng hugot ang acting ni Alam sa MMK episode na ‘to. Knows naman n’yo ang pinagdaanan niya dahil sa kanyang anak na si Mark Anthony Fernandez bago ‘to nakalaya, ‘di ba? SWAK NA SWAK/JULIE BONIFACIO