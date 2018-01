Tatay umaasa lang kay Alden

PAPAK!PAPAK!

ni Abe Paulite

ISANG nagngangalang Buena Roxas ang bumato ng puna sa tatay ni Alden Richards na si Richard Faulkerson Sr. Aniya,

“Ang sarap ng buhay ni Daddy Bae, umaasa lang sa anak, lagi pang nagpapa-selfie sa FB.

Ang parents ni Maine negosyo nila ang inaasikaso at so humble.”

Pero bilib kami sa sagot ni Daddy Richard, “Lola naman e.”

Teka nga muna, ano naman ang pakialam ni Lola Buena kung si Alden naman ang nagsisilbi sa kanyang tatay?

Masama bang magpahinga ang magulang at ang anak naman ang kumayod?

Ang alam namin, ang ama ni Alden ang nagma-manage ng mga restaurant ng kanyang anak. Ito rin ang tumutulong sa una para maayos ang mga finances nito.

Tingnan nyo na lang si Alden kung anong klaseng tao.

Napakabait, matulungin at walang kaere-ere. Sabi nga, kung ano ang puno ay siyang bunga.

Kailangan pa bang i-memorize ‘yan?

Pansinin nyo naman ang ipinagmamalaki ninyong si Maine Mendoza.

Isnabera sa press. Ang laki na ng ulo. Pati mga fan na tumutulong sa kanya ay tinatarayan.

Lumayas pa sa Eat Bulaga nang walang paalam. Pero natakot at bumalik. Sa EB siya nagsimula.

Ito ang gumawa sa kanya. So, kailangan nya talagang matakot dahil delikado siya sa karma.

Kung pwede lang, huwag na siyang magpost na naka-two piece, masyado kasing naiilawan ang flat niyang wetpaks at dibdib, diretso pa ang katawan.

Hikhikhik!

* * *

PRESSCON ININDIAN NINA GABBI AT AI AI

Wala sa grand presscon ng Sherlock Jr. ang leading lady ni Ruru Madrid na si Gabbi Garcia.

Maging si Ai Ai delas Alas na kasama rin sa serye na mapanonood na Lunes ay hindi rin nakadalo.

Marami tuloy ang nag-isip na baka ang hindi pagdalo ni Gabbi ay para makaiwas sa tanong ng press people tungkol sa break-up nila ni Ruru na hindi raw naging maganda ang ending.

Involved pa nga raw ang parents ni Gabbi dahil sila rin ay ayaw sa aktor.

May nagsabi rin na baka nag-inarte lang ang dalaga.

At bakit naman daw si Ai Ai ay wala rin sa presscon?

Wala namang dahilan para umiwas siya sa press.

Well, hindi naman sinadya ng dalawa ang pagliban nila sa sarili nilang presscon.

Si Gabbi ay gustong-gusto raw dumalo kaya lang nakaratay siya sa hospital dahil sa sakit.

Mismong ang GMA Artist Center na siyang nangangalaga ng kanyang showbiz career ang pumigil sa kanya dahil ito rin din daw ang advice ng doktor.

Kailangan nitong magpagaling ng husto dahil sunod-sunod ang magiging taping niya sa nasabing serye at kailangan din niyang paghandaan ang pagpunta sa Japan kung saan malaking project ang nakatakda niyang gagawin doon.

Huwag ninyong kaliligtaan ang pilot telecast ng Sherlock Jr. na mapanonood na sa January 29, 2018.

Isang napakagandang panoorin na hindi lang mga tao ang bida kundi maging aso ay makikipagtalbogan din sa akting.

* * *

VIEWERS AT NETIZENS, NAPA-WPW SA SIRKUS!

Top trending topic sa Twitter ang bagong Kapuso program na Sirkus during its pilot airing noong Linggo (Jan. 21).

Bida rito ang Kapuso stars na sina Mikee Quintos at Mikoy Morales na bagay palang maging kambal.

Nakakaaliw ang dynamics ng dalawang aktor dahil kahit marami silang bigating artista na kasama—tulad na lamang ni Ms. Cherie Gil, Zoren Legazpi, Angelu de Leon, at Gardo Versoza—ay lutang na lutang pa rin ang acting skills nila.

Kaya naman wagi rin sa ratings ang fantasy series na produced ng GMA Public Affairs. Marami nga ang nabitin at humirit na sana raw ay araw-araw nila itong mapapanuod.

Umani ng papuri mula sa netizens ang magandang cinematography, editing, at production design ng Sirkus.

Nakakabilib naman kasi ang make-up at costume ni La Ora played by Cherie.

Si Fanny Serrano lang naman kasi ang gumawa nito.

Say pa ng viewers, pang world-class daw ang quality ng effects lalo na ang CGI component.

Hindi naman kataka-taka na tututukan ito ng buong bansa dahil bago pa man ito umere ay usap-usapan na ang nakabibilib na konsepto ng Sirkus.

Congrats sa buong cast at production team ng bonggang show na ito!

