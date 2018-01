TOTOONG ISMAGLER SA SBMA KINASUHAN

KINASUHAN na si John Louie Pabico ng qualified theft ni Cherry Springael, customs broker sa Subic Bay Metropolitan Authority, sa piskalya ng Bataan.

Kinasuhan din ang mga kasabwat sa ismagling ni Pabico na sina Julio Flores at Marvin Arcega.

Idiniin ni Springael na wala siyang kinalaman sa pagpuslit ng P40-milyong halagang mamahaling alak sa SBMA noong Disyembre 24 ng nakalipas na taon.

Wala ring kinalaman si Ellen Baylon at iba pang kompanya sa nasabing krimen, diin ni Springael.

Aniya, si Pabico ang tunay na gumawa ng krimen, kaya sinampahan agad niya ito ng qualified theft.

Mabigat na kaso ang qualified theft, sapagkat wala itong piyansa.

Si Springael na matagal nang nagsu-supply ng iba’t ibang alak sa Vietnam ay nakiusap sa Alava Alliance Inc. para i-consign ang dalawang container van ng alak sa NSD Compound sa SBMA nitong nakaraang Disyembre.

Pinakiusapan din ni Springael ang kaibigan niyang si Ellen Baylon na document processor ng Subic Bay Freeport para sa ayusin ang dokumentasyon at clearances para maipadala ng Sinfa Logistics, Inc. ang mga alak sa Vietnam.

Nang maayos na ang lahat, inilipat ang dalawang container van mula NSD sa New Container Terminal, ngunit nagkatagas ang isa sa mga ito, kaya pinakiusapan ni Springael ang Subic Seaport Terminal, Inc. (SSTI) na sa Boton Wharf na lang ilagay ang dalawang container van.

Abala si Springael para sa Noche Buena, kaya kay John Louie Pabico ang pag-aasikaso sa container vans.

Laking gulat ni Springael nang matanggap ang ulat na sinita ng mga awtoridad ang isang aluminum van na may lamang alak na dadalhin sa Olongapo City mula sa container van na tumagas.

Nalaman din niyang naaresto ang mga hindi niya kilalang sina Julio Flores at Marvin Arcega na may dalang 54 bote ng Remy Martin Louis XIII at walong kahon ng Remy Martin Centaure De Diamant.

“Biktima lang ako ng aking tauhan na si John Louie Pabico na biglang nawala at pinaghahanap ngayon ng mga awtoridad,” ani Springael.

“Kaya nililinaw ko na ang Alava Alliance, Inc., Sinfa Logistics, Inc., SSTI, at si Ms. Ellen Baylon ay walang kinalaman sa shipment gayundin sa pagnanakaw sa alak.”

NAPAKALINIS NG KALSADA

HINDI maipagkakaila ninoman na kapag patungo ka sa bagong city hall ng Lungsod ng Caloocan ay makikitang napakalinis ng kalsada.

Kaya, maaliwalas sa mata.

Isa ito sa mga titiyakin ni Mayor Oscar “Oca” Malapitan, sapagkat ang kalinisan ng mga kalsada Caloocan ay isa sa mga proyekto ng administrasyong Malapitan.

Ito’y dahil naniniwala si Malapitan ang malinis na kapaligiran ay nakaugnay sa kalusugan ng mamamayan.

oOo

Problema at hinaing n’yo, itawag, o i-text sa: 09985650271. BADILLA NGAYON/NELSON BADILLA