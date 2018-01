US gov’t, naglaan ng karagdagang P330M sa Marawi rehabilitation

NAGLAAN ng karagdagang P330-milyon ang gobyerno ng Estados Unidos para sa rehabilitasyon ng Marawi.

Ito’y kasunod nang naunang P730-milyong ibinahagi ng bansa para sa nasirang lungsod bunsod ng giyera.

Ayon kay US Ambassador Sung Kim, malalim ang dedikasyon ng Estados Unidos na suportahan ang kaibigan at kakampi nitong Pilipinas upang masiguro ang maganda at mapayapang kinabukasan ng mga mamamayan ng Mindanao.

Gayunman, higit P1-bilyon na rin ang kontribusyon ng Washington sa rehabilitasyon ng Marawi at karatig-lugar sa pamamagitan ng US Agency for International Development (USAID).

Ilan sa mga naitulong na ng USAID ay ang pagpapanumbalik ng water access sa lugar na apektado nang giyera maging ang distribusyon ng mga upuan sa mga eskwelahan.

Nakabuo na rin ng health clinics ang ahensya bilang tugon sa mga pangangailangang medikal.

Ayon sa US Embassy, magpapatuloy ang pagbibigay ng USAID ng mga serbisyo-publiko tulad ng tulong sa patubig at kuryente at pagpapaganda ng mga sistemang pang-edukasyon at kalusugan sa rehiyon. JOHNNY ARASGA