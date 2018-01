Walang alam si Beauty sa kasalang John Lloyd at Ellen Adarna!

MATALIK na kaibigan ni Beauty Gonzales si Ellen Adarna kaya tinanong ng press kung makadadalo ba siya sa napababalitang kasal nina John Lloyd Cruz at Ellen sa Pebrero?

“Hindi ah, wala naman akong alam diyan,” pakli niya sabay tawa.

Hindi maiwasang itanong sa kanya kung totoo ba na pakakasal na ang dalawa.

“Hindi po sila ikakasal. Wala pong kasal,” diretsong pahayag ni Beauty.

Baka naman hindi pa siya ini-inform?

“Hindi.. wala akong balita,” hirit pa niya.

Alam daw ni Beauty na siya ang unang tatawagan pag ikakasal si Ellen.

Tiyak niya na sasabihan nila ang mga friends nila.

“Bakit naman nila itatago ‘yun kung masaya sila sa isa’t isa? Bakit kailangang itago ang mga bagay-bagay na nakikita naman ng mga tao ?” sambit pa niya.

Balitang-balita sa Cebu na may preparation na at may mga ninong at ninang na.

“Naku, nakatatawa naman,” reaksyon niya.

Sinabi rin ni Beauty na ang pamilya ni Ellen ay may catering business. Wala rin daw florist gaya ng napapabalita.

“Malapit na ang Sinulog baka nagpa-flower sila sa bahay nila,” bulalas pa niya.

Pero kung sakaling natutuloy raw ang kasal ng dalawa ay magiging happy siya. Willing daw siyang maging abay o maski ninang.

“Hayaan na natin silang maging masaya. Wala na nga sila rito sa showbiz na mundo natin, so patahimikin na natin sila,” sey pa ni Beauty.

Oo nga naman!

-0o0-

Nilinaw ni Diego Loyzaga sa presscon ng “Mama’s Girl” na aksidente lang ang pagkaka-post niya sa kanyang Instagram Account ng kanyang viral video. Hindi niya talaga sinadya yun.

“It’s not a pic. It’s a video,” pag-klaro pa niya na nasa IG stories niya na dinelete niya agad.

Part daw ‘yun ng trip niya sa Europe at tradisyon ng mga Swedish at Finnish ‘yun pag nagpupunta sa sauna.

Aminado siyang nagpaka-adventurous siya at laki naman siya sa Australia kaya hindi ito big deal sa kanya.

Naikwento rin niya na nagawa niya ang isa sa bucket list niya na tumakbo nang hubo’t hubad sa gitna ng snow. Ang ina niya at “Hanggang Saan” star na si Teresa Loyzaga ang kumuha pa ng larawan at video na ‘yun.

Anyway sa January 17 na ang showing ng “Mama’s Girl” na handog ng Regal Entertainment,Inc. Kasama sa movie sina Sylvia Sanchez, Sofia Andres, Jameson Blake, Yana Asistio, Heaven Peralejo, Karen Reyes, Arlene Muhlach, Allan Paule, Alora Sasam atbp. Ito ay sa direksyon ni Connie S.A. Macatuno.

-0o0-

Iba ang powers ng BiGuel lalo na sa pagpapakilig, no wonder isa ito sa mga pinakakinakikiligang love teams in town. Kaya naman hindi na nakakagulat ang balita na natalo nina Bianca Umali at Miguel Tanfelix ang tandem ng kalaban nila.

Patuloy kasi ang pagtutok ng mga manunuod sa kanilang Primetime series na ‘Kambal, Karibal’ na kakaiba at interesting ang story line.

Ngayon nga, maraming mga netizens ang halu-halo ang reaksyon dahil sa namumuong galit na nararamdaman ni Crisel (Pauline Mendoza) sa kakambal niyang si Crisan (Bianca Umali) sa pag-aakalang inaagaw nito si Diego (Miguel Tanfelix) sa kanya at ang isa pang plot twist ay nalaman na ni Manuel (Christopher de leon) na apo niya si Diego. Ano na nga kaya ang susunod na mga kaganapan sa “Kambal, Karibal”?

-0o0-

Pansamantalang uuwi si Pancho Magno sa bahay ng asawa niyang si Max Collins. Kakasal lang nila nu’ng December 11, 2017.

Tinanong daw ni Max si Pancho kung puwedeng tumira muna ito sa bahay niya habang naghahanap sila ng dream house na malilipatan.

Na-delay ang paglipat ni Pancho dahil nagka-sore eyes ito at baka mahawa si Max.

Wala pang masyadong bagong nadi-discover si Max kay Pancho ngayong mag-asawa na sila. Nu’ng kausap siya, hindi pa niya alam ‘yung feeling na paggising niya ay katabi niya ang asawa na natulog bilang mag-asawa.

Ang honeymoon ng dalawa ay pagkatapos na raw ng shows nila.

Pupunta sila sa Italy. May afternoon prime soap si Pancho at magsisimula naman sa January 15 ang primetime show ni Max na “The One That Got Away” na kung saan ay kasama niya sina Dennis Trillo, Lovi Poe, Rhian Ramos at Jason Abalos.

Natanong din kung ano ang ginawa nila ni Pancho nu’ng first night nila.

“Uy, grabe,” reaksyon ni Max.

“Nag-inuman kami hanggang 4AM tapos pagod na, wala nang ganap,” pakli ni Max sabay tawa.

Kasama raw nila ang buong family na nag-stay sa hotel. Ka-join raw sila sa suite.

So sa Italy na lang kayo totodo?

“Yeah…that’s the honeymoon time,” buong ningning na pakli ni Max.

Siyempre, isisingit din nila ang loving-loving habang nasa Pinas sila?

“Yeah.. pag nakalipat na siya,” sambit pa ni Max.

Mapanonood ang “The One That Got Away” sa GMA 7 pagkatapos ng “Kambal, Karibal” simula sa Lunes, Enero 15.

Whew! XPOSED/ROLDAN CASTRO