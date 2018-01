Walang extraordinary threat sa nalalapit na Traslacion- Sec. Roque

KUMBINSIDO si Presidential spokesperson Harry Roque na walang extraordinary threat sa nalalapit na Traslacion ng Poong Itim na Nazareno sa Enero 9, 2018.

Kaya nga, regular nang ginagawa ng Department of Transportation and Communication (DoTC) ang pagtatanggal ng linya ng komunikasyon, cell sites at security sa nasabing petsa.

“Well, I don’t think there is any extraordinary threat. We will exercise the same kind of diligence that we have done in the past. This is already the second Nazareno for this administration. And we know how to maintain peace and order in the Nazareno festivities,” ani Sec. Roque.

Ukol naman sa sinasabing cellphone signal jammer, ang sagot ni Sec. Roque ay “That’s been done regularly”.

Handang-handa na ang Manila Police District o MPD sa Traslacion kaugnay sa pista ng Itim na Nazareno sa Enero 9, araw ng Martes.

Sa ulat, sinabi ni MPD Spokesman Supt. Erwin Margarejo na nagsabi ring wala silang babaguhin sa naikasa nilang contingency measures noong isang taon bagamat dadagdagan nila ang tropa ng mga pulis na magbabantay sa takbo ng Traslacion.

Hihingi aniya sila ng dagdag-puwersa sa NCRPO para mapalakas ang kanilang tropa at maging maayos ang pagpapatupad ng seguridad dito.