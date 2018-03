PARANG maamong tupa ang 10 suspek na pawang mga law student ng University of Santo Tomas, sa Oracio “Atio” Castillo III case na may warrant of arrest, na boluntaryong sumuko sa National Bureau of Investigation (NBI). Iniharap sa mga mamamahayag ni NBI Director Dante Gierran ang 10 estudyante na sangkot umano sa pagkamatay ng isa nilang miyembro ng Aegis Fraternity sa loob ng UST. CRISMON HERAMIS