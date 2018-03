2 tambay itinumba sa Maynila

TODAS ang dalawang di nakikilalang lalaki nang pagbabarilin ng riding in tandem habang nakatambay sa nakaparadang tricycle sa Sta. Cruz, Maynila.

Inilarawan ang isa sa biktima na nasa edad 30-35, 5’4 ang taas, payat, may tattoo na “BCJ 3” sa likod, nakasuot ng sando na green na may burdang “Celtic 9” sa harap at “Rondo 9”sa likod, itim ang shorts na namatay noon din matapos magtamo ng bala ng baril sa ulo.

Binawian naman ng buhay nang dalhin sa Justice Jose Abad Santos General Hospital (JJASGH) ang isa pang biktima na inilarawan sa alyas na “Toto”, nasa 40-45-anyos, 5’5 ang taas, balingkinitan, nakasuot ng jacket na itim, panloob na sando na brown, at brown din ang shorts.

Hindi naman natukoy ang pagkakilanlan ng dalawang lalaking armado na magkaangkas sa motorsiklo.

Sa imbestigasyon, 4:07 ng madaling-araw nang maganap ang insidente sa harap ng National Bookstore sa Rizal Ave cor Soler, Sta. Cruz, Maynila .

Isang saksi sa pangyayari ang nakakitang dumating ang riding in tandem at pumuwesto sa likod ng tricycle kung saan nakaupo ang may tattoo na biktima at binaril ito sa likod na tumama sa

kaliwang dibdib.

Halos katabi lamang ang isa pang biktima na agad ding binaril nang malapitan sa ulo ng back rider. JOCELYN TABANGCURA-DOMENDEN