5 FEDERAL STATES REKOMENDADO NG HOUSE OF REPRESENTATIVES

KUNG labing-isang regional governments ang panukala ng Partido Demokratikong Pilipino – Lakas ng Bayan (PDP-Laban) na ating tinalakay kahapon, lima lamang ang bubuuing federal states sa bersyon ng Committee on Constitutional Amendments, House of Representatives, ito ay ang Metro Manila, Luzon, Visayas, Mindanao at Bangsamoro.

Sa paliwanag ni Congressman Roger G. Mercado (lone district, Southern Leyte), ang Pangulo parin ang siyang head of state, chief diplomat at commander-in-chief ng hukbong sandatahan at kapulisan, at may oversight function sa kabuuang pagpapatakbo ng pamahalaan, habang ang Prime Minister na magmumula buhat sa parliament ang siyang head of government na mangangasiwa sa pang-araw-araw na pagpapalakad ng gobyerno. Ang Pangulo na may dalawang tig-limang taong termino at mga miyembro ng parliament ay direktang ihahalal ng taumbayan. Anumang oras ay maaaring mapalitan ang Prime Minister at kanyang Gabinete depende sa kapasyahan ng mayorya ng miyembro ng parliament.

Pamumunuan naman ng Premiere ang bawat localized State na may dalawang termino na tig-limang taon na magmumula sa State Assembly. Siya ay may kapangyarihang magtalaga ng kanyang lokal na Gabinete.

Ang Metro Manila ang may 12.87 milyong populasyon sa kasalukuyan. Ito ang “9th most populous Metropolitan Region in Asia”. Sentro ito ng pamahalaan at ng komersiyo, edukasyon, at iba pa. Nasa 37.2% ang kabuuang ambag nito sa Gross Domestic Product (GDP) ng bansa. Kadalasang imperial Manila ang tawag dito dahil ito ang karaniwang nasusunod sa pagpapatakbo ng buong bansa.

Pinakamalaking kalupaan naman ng bansa ang Luzon na may 44.57 milyong populasyon at binubuo ng pitong rehiyon – Ilocandia (3.1% GDP), Cagayan Valley (1.7%), Central Luzon (9.0%), CALABARZON (14.8%), MIMAROPA (1.5%), Bicolandia (2.1%), at Cordillera Administrative Region (1.7%), o kabuuang 33.9% na ambag sa GDP ng bansa.

Sa kasalukuyan, tatlong rehiyon ang bumubuo sa Visayas na may pinagsama-samang populasyon na 19.37 milyon, nariyan ang Western Visayas (4.1% GDP), Central Visayas (6.7%), at Eastern Visayas (2.2%) o 13% na bahagi sa pambansang GDP.

Ang Lupang Pangako o Mindanao ay may 20.35 milyong populasyon sa limang rehiyong bumubuo dito – Zamboanga peninsula (2.0% GDP), Northern Mindanao (4.0%), CARAGA (1.2%), SOCCSKSARGEN (2.7%), at Davao Region 4.4) o 14.30% GDP.

Nasa 0.7% naman ang ambag sa GDP ng Autonomous Region for Muslim Mindanao (ARMM) na may 3.78 milyong populasyon. Ito parin ang pinakamahirap na rehiyon sa buong Pilipinas.

Sa panukala ng Mababang Kapulungan, ipatutupad ang “equalization of fund” para sa kapwa national federal at local states na hindi bababa sa 50%. Sa ganitong paraan nakikita ng mga mambabatas ang higit at mas mabilis na pag-unlad ng mga malalayong bayan at kanayunan dahil may sapat na pondo na ang lokal na Estado upang tustusan ang mga proyektong may hig-valued economic impact gaya ng mga tulay at kalsada at hindi na kakailanganin pa ang pagpayag ng national government. ANG INYONG LINGKOD/HILDA ONG