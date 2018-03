8 sugarol dinampot, shabu nasamsam

WALO katao kabilang ang 5 babae ang inaresto matapos maaktuhang nagsusugal at makuhanan pa ng shabu sa isang eskinita malapit sa Quinta Market sa Quiapo, Maynila.

Ayon kay Barbosa PCP Commander Chief Inspector Marlon Mallorca, tatlo sa inaresto ay dati nang nakulong dahil sa kasong may kinalaman sa illegal na droga kabilang na ang mag-live in partner na sina Jaspher Mateo at Ronalyn Angeles at maging si Rose Ann Angeles habang ang iba naman ay nasa drugs watchlist ng barangay.

Isang concerned citizen umano ang nagbigay ng impormasyon sa pulisya hinggil sa nagaganap na bentahan ng

illegal na droga habang nagka-cara-cruz at nagbabaraha ang mga walong suspek.

Nakakuha ang pulisya ng kabuuang 14 na sachet ng shabu na may street value na P7,000.

Aminado sina Mateo at Angeles na sa kanila nakuha ang ilang sachet pero itinanggi ang alegasyon na nagtutulak sila ng shabu.

Depensa naman ni Roxas, napadaan lang siya sa lugar at matagal na siyang huminto sa paggamit ng shabu.

Isasailalim sa inquest proceeding sa kaso ng illegal gambling at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o Republic Act 9165 ang mga suspek. JOCELYN TABANGCURA-DOMENDEN