INIHAYAG nina brainchild socio-entreprenuer Dr. Mila How, Director Bibeth Orteza at Director Joey Romero ang pagsisimula ng 3rd Tofarm Film Festival sa ginanap na presscon sa Makati Shangrila, kung saan ang isasama sa ToFarm Short Festival Competition ang pagtatalaga kina Bibeth Orteza bilang director, Joey Romero bilang festival director at Laurice Guillen bilang consultant, na may temang ‘A TRIBUTE TO LIFE: PARATING NA.’ CESAR MORALES