Agaw-eksena ang damit ni Anne Curtis!

AGAW-eksena ang suot na pang-itaas ni Anne Curtis sa “It’s Showtime” last Saturday. Kitang-kita sa TV screen ang ilang portion ng maputing skin niya sa lower part ng kanyang dibdib sa kaliwa.

Kung sa TV screen kitang-kitang ‘yun ng viewers, what more ‘yung audience sa loob ng studio ng “It’s Showtime?”

Say ng isang mommy na nakatabi namin sa bus na nakapansin sa dibdib ni Anne, inappropriate raw ang ganu’ng outfit sa isang pang-tanghaling palabas.

Sa true lang, type namin ang mga outfits ni Anne sa “It’s Showtime.” Bagay kay Anne kahit pa pinaka-maiksing damit or shorts ang suot niya. At ‘di mukhang bastusin kapag siya ang nagsuot.

Pero syempre, iba-iba ang taste ng viewers, e. ‘Yung okey sa amin, pwedeng inappropriate na sa iba.

Anyway, curious kami kung napansin din kaya ‘yun ng mga taga-MTRCB at kung may gagawin ba silang move tungkol dito.

—oooOooo—

Napaka-polite na tumanggi Azkals player na si Phil Younghusband sa break-up ng teammate at kaibigang si Aly Borromeo kay KC Concepcion. Tulad ni Aly, na-involved din si Phil kay Angel Locsin na naging girlfriend niya before.

Very polite naman si Phil when he said to us na ayaw niyang magbigay ng comment tungkol sa break-up ni Aly kay KC. Nakausap namin si Phil sa celebrity screening ng “Journeyman Finds Home: The Simone Rota Story” na ginanap sa Uptown mall cinema.

Kaibigan at kasamahan din ni Phil ang Italian football player pero dugong-Pinoy na si Simone sa Azkals. Bukod kay Phil, dumating din sa celebrity screening ng “The Simone Rota Story” ang kapatid niyang si James Younghusband and the rest of the members ng Azkals team.

Bukod tanging si Aly lang ata ang wala that night. Feeling ng ibang entertainment writers and bloggers umiwas talaga si Aly sa media kaya ‘di nagpunta sa celebrity screening ng docu-film ng lifestory ni Simone.

Going back to Phil, tinuldukan na niya sa amin ang posibilidad na pasukin niya ang showbiz.

“I’m not joining showbiz,” sabay tawa ni Phil. “Because that’s not for me. I’m a football player. Showbiz is not for me.”

On March 27, Tuesday, may game si Phil, Simone and the rest of the Davao Aguilas FC team kontra Tajikistan na gaganapin sa Rizal Football Stadium sa may FB Harrison, Manila. Kapag nanalo ang Azkals sa game na ‘to, pasok ang Pinas sa kauna-unahang pagka- kataon sa 2019 AFC Asian Cup.

This maybe Phil’s last game before he tied the knot with his fiancée na si Margaret Hall na present din sa celebrity screening ng “The Simone Rota Story.”

“Ah, masaya. I am so happy and ah, I love my teammates. They are married and have children now. So, I am happy to married my fiancée,” lahad ni Phil when asked sa nalalapit na kasal nila ni Margaret or Mags.

So far, wala pa raw silang napipiling venue. Wala rin daw silang kinuha na wedding planner. Bagkus, sila lang mismo ni Mags ang nag-aayos ng lahat detalye for their wedding. SWAK NA SWAK/ JULIE BONIFACIO