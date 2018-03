Binash ng mga fans ni Alden Richards si Juancho Trivinio

NAHALUAN ng malisya ang pag-flash ng dalawang dirty finger sign ni Juancho Something, ang male starlet ng GMA-7, the number two network in the country.

In a video, Juancho was seen flashing two dirty finger signs. A few seconds before that, Alden Something’s standee was shown kaya naman netizens took it to mean na binastos ni Juancho si Alden.

Ang daming nambasag kay Juancho. Talagang kaliwa’t kanang bira ang inabot niya sa social media.

“Hala ang linaw mo @juanchotrivino! Ikaw nga mismo to. Napakaganda talaga ng kalooban mo lalo kay Alden. Bagay nga kayo ng friendship mong prinsesa ng barangay.”

“Inggit ka lang pangit kang juancho maski isang endorsement wla ka tagal munang artista bano kapa din daming inggit mo sa buhay fuck you din @juanchotrivino sure ako tawang tawa si @mainedcm sa ginawa mo kasi gawain nya yan.”

“Laki ng inggit kay Alden, chong! Ano ginawa ni Alden sayo? Akala ko kaibigan mo nag middle finger. Ikaw pala @juanchotrivino papansin ka! Akala mo naman kinagawapo mo at kinagaling mo umacting ginawa mo ngayon? Kung ano kaibigan ganun di kayo.”

“@unanghirit we want to call your attention. Baka gusto nyong ireview ang asal ni @juanchotrivino (dirty finger) kay Alden Richards. @ArtistCenter @gmanetwork pakibigyan ng tamang leksyon at disciplina ang mga tao nyo!”

We thought that Juancho and Alden were friends. Nagkasama ang dalawa sa first teleserye nina Alden at Maine Something and doon yata nagsimula ang friendship nila.

Anyway, deleted na daw ang short video. That’s expected dahil na-bash talaga nang husto si Juancho, ‘no!

***

Sinagot nina Liza Soberano at Enrique Gil ang chikang hindi sila bagay sa mga role nila bilang Ganda at Lakas sa Bagani dahil hindi naman daw sila mga Pilipino.

“I don’t get really offended but I just got a little hurt, parang alam ko kasi ang pagiging pinoy hindi ganu’n ang pag-iisip. For me, being a true Filipino is being equal with everybody. Promoting and being happy that everybody is a Filipino. If somebody says I am a Filipino, then you should be happy as a Filipino that someone wants to be a Filipino,” say ni Enrique sa presscon ng Bagani na lumabas sa isang website.

“I may not have been born here in the Philippines, I was born in America but the thing about me is I learn to love the Philippines as if I was actually born here and I love Filipinos, and I love the fact that I am a Filipino and I am proud to be a Filipino,” say naman ni Liza.

Actually, mga bashers lang naman ng dalawa ang kumukuwestiyon sa kanila. Mga bayarang alipin siguro sila para i-bash ang isa sa pinakasikat na love team sa bansa. UNCUT/ALEX BROSAS