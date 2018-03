BONG GO NO. 1 SA SURVEY

NANGUNA sa isinagawang survey for senatoriables ng Remate Group of Companies si Special Assistant to the President Christopher Bong Go.

Sa isinagawang survey na kinabibilangan pa lang ng Remate News Central, Remate Bowlers Club at Remate Riders na may 256 respondents na kinapapalooban ng Class A hanggang Class C ng lipunan.

Ang Remate Bowlers Club ay binubuo ng mga miyembro na malalaking negosyante na napapaloob sa Class A, ang mga empleyado naman ng Remate News Central ay maaaring mabilang sa Class B at ang Remate Riders ay maaaring maipaloob sa Class C kung saan marami sa miyembro nito ay pagmamaneho ng tricycle ang ikinabubuhay.

Sa isinagawang survey, 12 senatoriables ang ipinapipili sa mga respondent sa isang listahan ng mga inaasahang kakandidato sa darating na 2019 senatorial election, kabilang ang mga dati at kasalukuyang senador at mga bagong inaasahang kakandidato.

Narito ang resulta ng isinagawang survey:

1. Bong Go, 222, 87%

2. Bong Bong Marcos, 198, 77%

3. Grace Poe, 176, 69%

4. Sara Duterte Carpio, 172, 67%

5. Cynthia Villar, 168, 66%

6. Erwin Tulfo, 148, 58%

7. Imee Marcos, 144, 56%

8. Koko Pimentel, 142, 55%

9. Sonny Angara, 130, 51%

10.Pia Cayetano, 116, 45%

11. Serge Osmena, 92, 36%

12. JV Ejercito, 90, 35%

Lumilitaw na sa halos lahat ng survey ay pasok ang pangalang Bong Go sa top six senatoriables na kung saan lumalabas din na hindi rin nababago ang mga pangalang nakasama rito kagaya nina Davao City Mayor Sara Duterte, Ilocos Norte Gov. Imee Marcos, dating Senador Bongbong Marcos, Cong. Pia Cayetano, Senador Grace Poe at Senador Cynthia Villar.

Sa kasalukuyan, hindi pa rin nagpapahayag si Bong Go ng kanyang kahandaang sumabak sa senatorial elections sa 2019 sa kabila ng kaliwa’t kanang panawagan rito na tumakbo.

Maging si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay ilang beses na ring sinabi ang pangalan ni Go na kanyang mamanukin sa darating na eleksyon, gaya ng sinabi ni Mayor Sara Duterte.

Sinabi naman ni Go sa ilang pahayag, na trabaho lamang siya at hindi niya iiwan ang Pangulo dahil mas prayoridad niya ito at pagsisilbi sa bayan.

Maging ang Partido Demokratikong Pilipino sa pamamagitan ng pinuno nitong si Senate President Koko Pimentel ay nagsabing kailangan nila si Go sa kanilang line-up sa pagka-senador.

Nitong nakalipas na linggo ay nagtipon-tipon ang mga kaibigan at supporter ni Go sa isang restaurant sa Intramuros upang hikayatin ang kanang kamay ng Pangulo na sumali na sa halalan 2019.

Labis naman na nagpasalamat si Go sa mga taong patuloy na nagtitiwala sa kanya.

Iyon nga lamang, sa ngayon ay hindi pa talaga niya isinasaisip ang pulitika.

“Trabaho po muna, may trabaho pa po akong dapat gawin. Hayaan n’yo lang po pagdating ng araw, talagang God willing, kung saan man tayo ipadpad ng tadhana o pababalikin na kami ng Davao at uuwi naman po kami doon. Kasi ganoon naman talaga ang buhay, kung ano ang gusto ng Filipino. So, sa ngayon ayaw kong pag-usapan ang pulitika. Pero maraming salamat sa mga naniniwala. Asahan ninyong lalo naming pagbubutihan ang trabaho namin,” diing pahayag nito. KRIS JOSE