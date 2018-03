Coco, pinili ni Edu kaysa mag-renew ng kontrata!

NAIKUWENTO ni Edu Manzano sa ilang press na nakausap kung bakit siya nagbalik ABS CBN.

Napanonood kasi si Edu sa Celebrity Bluff at Alyas Robin Hood 2 ng GMA shows.

Ayon kay Edu, may offer raw ang GMA 7 para sa panibagong kontrata pagkatapos mag-expire pero may nagkataon rin raw na may offer rin sa kanya ang ABS CBN.

Tsika pa ng actor, matagal na raw talaga ang offer sa kanya na lumabas sa Ang Probinsiyano at sa katunayan ay si Coco raw mismo ang laging nag-aalok sa kanya.

“Sa tinagal-tagal ko rito sa industriya, siguro lahat nakatrabaho ko na, eh. Si Coco ngayon lang. Pero sa tuwing magkikita kami, laging, ‘Kuya Doods, trabaho na tayo.’ Pinag-uusapan namin kung kelan kami magkakatrabaho,” kuwento pa ni Edu.

Sabi ni Edu, puwede naman siyang magpalipat-lipat talaga ng network. Bago siya lumabas sa GMA ay nasa ABS CBN siya at napanonood pa sa Bridges of Love, Someone To Watch Over Me at My Dear Heart.

Inaabangan na ang paglabas ni Edu sa Ang Probinsiyano at tila hitsura pa lang sa trailer ng TV series ay mabagsik na tao at siguradong magiging kalabang mortal ni Coco.

Pinatay na ang charater ni Lito Lapid sa serye last Monday episode ng Ang Probinsiyano. Tila paghahanda naman sa pagpasok ng character ni Edu sa serye.

Ang tanong ng mga tagasubaybay ng serye ay kung kailan daw titigbakin sa sa serye ang character nina Jhong Hilario at John Arcilla.

****

Okey lang kay Iza Calzado na hindi napansin ang acting niya sa magaganap na Eddys Awards.

Si Iza ang tinanghal na Best Actress sa Osaka Asian Film Festival last year para sa psycho-thriller film na pinagbidahan niya at sa naturang pelikula kung kaya siya tinanghal na Best Actress sa katatapos na PMPC Star Awards for Movies.

“Ngayon ko lang nalaman (hindi nominado sa Eddys Awards) Kanina kausap ko yung president nila, si Jojo Panaligan. Kung anuman ang kanilang desisyon ay aking rerespetuhin,” say ni Iza.

Sabi ni Iza, “When you are given an award, it`s a group of people saying that in their opinion, you deserved this award. So maybe that group of people felt that I don’t deserve to be nominated. Then I`ll just take it as, okey! I`rather respect it, because I cannot expect that everybody will like my work. There are parts about my works that I don’t like. Alam ninyo yun? I`m so self-critical that I am the last person to feel bad if you don’t include me in your roster of Best. When we made Bliss, hindi ko yun ginawa na inisip ko na, ‘Ay magbe-Best Actress ako rito. Kasi psycho-thriller siya. We made it kasi kakaiba siya. So, parang lahat ng awards ng mga recognition na nakuha ko, it`s icing on the cake. Siyempre grateful ako kapag nano-nominate ako, pero kapag hindi, kailangan ko rin namang respetuhin,” pahayag pa ni Iza.

****

Sumali na rin si Sharon Cuneta sa pagpo-post ng naka-bikini sa social media. Hindi mo makikita si Sharon sa isang pelikula na nagsu-suot ng two piece bikini noong kabataan niya.

Pero last week ay hindi na rin nagpatalbog ang Megastar na ilantad ang kaniyang alindog sa kanyang Instagram account.

Ang pinost ni Sharon na larawan ay yung naka-bikini siya sa Isla ng Amanpulo year 2000.

Ang naturang photo ng Megastar ay nakakuha ng 27,000 likes at dagsa ang mga comment. May mga natuwa pero mayroon din naman di natuwa. Tila hindi nawawala ang basher ni Sharon.

Pintasan man o hindi ang larawan ni Sharon na naka-bikini ay hindi apektado ang Megastar dahil bago niya basahin ang mga comments ay may assistant na si Sharon na nagdi-delete ng mga hindi magagandang comments.

Huwag isnabin ang Megastar dahil noong kabataan nito ay super seksi talaga at nag-Tanga pa nga siya sa isa sa kanyang TV show noon.

Mababaliw ba si Gabby Concepcion at iba pang actor kay Sharon kung hindi siya maganda at super seksi ng katawan at kinis ng kutis na hanggang ngayon ay kaniyang napananatili, di ba? TEKA MUNA/GERRY OCAMPO